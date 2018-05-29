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Отдых продолжается! Джереми Микс и Хлоя Грин на яхте в Монако
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Отдых продолжается! Джереми Микс и Хлоя Грин на яхте в Монако 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Хлоя Грин (27) наслаждается своим положением, проводя все время на яхте своего отца — владельца империи TopShop Филиппа Грина (66). С ней отдыхает и ее возлюбленный Джереми Микс (34).
И вчера, похоже, парочка решила устроить вечеринку, позвав своих друзей, среди которых, кстати, была Крис Дженнер (62) со своим молодым бойфрендом Кори Гэмблом (37). Она на днях приехала в Монако на Формулу-1.
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Напомним, Джереми и Хлоя вместе уже почти год. Их роман вспыхнул, когда Микс еще был женат. Ну а сейчас влюбленные готовятся стать родителями.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/otdyh-prodolzhaetsya-dzheremi-miks-i-hloya-grin-na-yahte-v-monako/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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