Отдых продолжается! Джереми Микс и Хлоя Грин на яхте в Монако

Хлоя Грин (27) наслаждается своим положением, проводя все время на яхте своего отца — владельца империи TopShop Филиппа Грина (66). С ней отдыхает и ее возлюбленный Джереми Микс (34).

И вчера, похоже, парочка решила устроить вечеринку, позвав своих друзей, среди которых, кстати, была Крис Дженнер (62) со своим молодым бойфрендом Кори Гэмблом (37). Она на днях приехала в Монако на Формулу-1.

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Напомним, Джереми и Хлоя вместе уже почти год. Их роман вспыхнул, когда Микс еще был женат. Ну а сейчас влюбленные готовятся стать родителями.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/otdyh-prodolzhaetsya-dzheremi-miks-i-hloya-grin-na-yahte-v-monako/