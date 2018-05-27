Ленина: страшно, что богатый русский язык замусорен парой десятков отвратительных слов

Писательница Лена Ленина прокомментировала результаты исследования о самых ругающихся нецензурной бранью российских городах, передает НСН.

Среди крупных российских городов, нецензурную брань чаще всего можно услышать в Перми. На втором и третьем месте — Воронеж и Иваново. Замкнула список из тридцати городов — Казань.

"Вообще, страшно, что прекрасный, могучий, великолепный, изысканный, богатый русский язык настолько замусорен буквально парой десятков отвратительных слов, произнесение которых делает из любой леди домработницу, а из любого джентльмена — дальнобойщика", — сказала она.