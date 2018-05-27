Как начать бегать, если никогда этого раньше не делал. Публикуем советы эксперта

Где тренироваться

— Парк — это идеально, — рассказала Инна. — Но вообще мы не должны быть привязаны к месту. В других странах люди бегают везде, все аккуратно. Говорить: «Мне здесь бегать негде, парков нет, я не буду бегать» — не надо. По городу можно бегать комфортно. Единственное условие — это безопасность. Некоторые люди бегают в наушниках. Я считаю, либо ты в одно ухо только вставляешь наушник и так бежишь, либо вообще их исключаешь. Окружающее нужно слышать. Мало ли кто поедет, пойдет: велосипедист, ребенок…

Чем длиннее шаг, тем больше силы мышц. То есть с горки мы расслабляемся, укорачиваем шаг, бежим по накатанной, приземляемся только на передний свод стопы. Понятно, что бегая по парку, мы потратим энергии больше. Потому что здесь горки, корни, которые нужно перепрыгнуть. До разминки обязательна суставная гимнастика, чтобы разогреться.

Техника

— Профессионалы, чтобы не тормозить, бегают, приземляясь на передний свод стопы или средний свод стопы. Марафонцы приземляются на пятку, но просто потому, что 42 км бежать на носках человек не выдерживает.

Начинающие бегают с пятки на носок, интервальным бегом: то есть две минуты пробежать, две минуты пройти. Руки всегда работают, под углом 90 градусов, в унисон с ногам. Ладони собраны в кулаки. Если ноги устали, тогда нужно включить руки и темп увеличится за счет силы мышц рук, все связано.

Тело нужно держать прямо, но градусов на 5–7 вперед, чтобы не заваливаться слишком. Но если вы гонитесь за скоростью — то наклоняться вперед нужно чуть больше.

Для коррекции человеку, который не понимает, как бегать, можно пробежать босиком и он сразу поймет, как нужно. Природа подскажет.

Продолжительность тренировки

— Если тренировка для жиросжигания, то подойдет утренняя, не больше 20 минут, натощак. Потому что гликогена нет, желудок пустой и запас расходуется из депо. Можно водички попить. Бег легкий, семенящий. Приземляться можно сразу на свод стопы, в небольшом темпе, новичок вполне может это выдержать. Нагрузка идет на сердце. Для разминки и чтобы обмен веществ ускорить — шикарно. Это очень хороший стресс для организма.

Если даем более тщательную нагрузку на организм, то лучше бегать во второй половине дня и больше 40 минут.

Одежда и обувь

— Обувь обязательно должна быть с пяточным амортизатором, тогда колени не будут страдать. Обувь на плоской подошве не пойдет.

Одежда — из специального магазина. Не стоит одевать хлопок. Потому что хлопок впитывает, и кожа остается влажной. Потом через пот обратно всю соль в себя впитывается. А синтетика дает дышащий слой.

Проблемы со спиной

— Если у человека проблемы со спиной, то рекомендации врача — это всегда отказ. Но движение — жизнь и нужно прислушаться к своему телу, чувствовать себя. Если решили бегать, то в первую очередь необходимо укрепить мышцы спины.

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