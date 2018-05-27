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Утиные истории: в Британии пёс ухаживает за птенцами-сиротами
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Утиные истории: в Британии пёс ухаживает за птенцами-сиротами 

RT на русском 1 час назад
После того как 9 утят осиротели, старый пёс, стал для них заботливым приёмным отцом. 10-летний лабрадор сразу же проявил к птенцам заботу и первым делом вылизал их, очищая от грязи. Малыши спят в корзине и везде следуют за новым папой.
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