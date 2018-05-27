Мужчины каких профессий больше всего нравятся женщинам

Существует целый перечень мужских профессий, представители которых вызывают у женщин романтические фантазии. Зная эту особенность, ею часто пользуются создатели фильмов категории «18+». Бравые пожарные, спортивные и подтянутые инструкторы по горным лыжам, каждый день рискующие своей жизнью тайные агенты — эти герои обеспечивают успех таким лентам. Психологи объясняют все очень просто.

Мнение психологов

За многие века эволюции и мужчины, и женщины научились распознавать черты наиболее «качественного» партнера для продолжения рода. Аналогичным же образом все происходит и в дикой природе. Самец безошибочно определяет половозрелую здоровую самку, готовую к размножению. Турниры самцов в период гона дают самкам возможность подобрать для размножения сильного и выносливого самца с самыми здоровыми генами.

У людей все точно так же. Мужчины считают желанными молодых, хорошо сложенных девушек с чистой кожей, густыми блестящими волосами и здоровой психикой, которая отражается у женщины в уверенности в себе, позитивном настрое и приятном характере. Все это — признаки хорошей генетики. Дама с такими данными способна произвести здоровое, жизнеспособное потомство. [С-BLOCK]

Мужчин это безумно возбуждает, поскольку растормаживает у них половую функцию. Появление такой половой партнерши на горизонте (то есть в пределах доступности) в буквальном смысле провоцирует у них выброс в кровь изрядной порции половых гормонов. Словно загорается лампочка «перед нами — здоровая самка, готовая к спариванию, шанс упускать нельзя».

У женщин все точно так же. Только у дам важными являются немножко иные критерии выбора. Половой партнер должен быть хорошо сложен: мускулист, высок, строен, с хорошими пропорциями тела. Одновременно с этим он должен демонстрировать «самцовские» качества: способность доминировать в «стае» и готовность сражаться за потомство, если появится такая необходимость. Мужчина должен быть смелым и решительным.

Если в Средние века джентльмены могли продемонстрировать эти качества в рыцарских турнирах, то в современном обществе у них остается не так много возможностей доказать свое мужество. И все же они есть: служба в армии, победы в спортивных поединках, работа, связанная с риском. Против таких «аргументов» способна устоять редкая дама. Какие же самые возбуждающие мужские профессии.

Военные, пожарные, моряки, пилоты пассажирских самолетов

На первых местах самых сексуальных мужских профессий находятся пожарные (работники МЧС ) и военные. Это мужественные люди, которые ничего не боятся. С точки зрения женской психологии — идеальные самцы. Особую привлекательность представителям таких профессий придает мундир. Военная форма, помимо выгодного подчеркивания телосложения, является маркером смелости и бесстрашия таких мужчин, а также их высокой ответственности.

Женщина подсознательно хочет довериться таким мужчинам, отдать в его руки свою жизнь и, кончено же, тело.

Тайные агенты

Очень сексуально привлекательны агенты разведки. Это вообще особая, привилегированная каста мужчин. Высокий уровень интеллектуального развития, исключительные навыки и способности к выживанию, отменные физические данные, связанная с постоянным риском для жизни работа и романтика опасных приключений — все эти факторы действуют на дам как гипноз.

Спортсмены

Физической — а значит, и привлекательностью обладают и спортсмены. Особенно нравятся дамам спортсмены, с которыми они могут непосредственно контактировать. Это всевозможные инструкторы подводного плавания, тренеры по фитнесу, горнолыжные инструкторы и пр.

Женщина, находясь вблизи от такого сильного, спортивного, мускулистого самца, оказывается в плену его феромонов. Она буквально на уровне инстинктов готова к спариванию и размножению. Именно поэтому замужние дамы часто изменяют мужьям со своими тренерами по йоге, фитнесу и т.д.

Тореадоры

Исключительной привлекательностью обладают и тореадоры. Они бросают вызов опасному и могучему животному. Жизнь тореадора постоянно висит на волоске; он ловок и смел, поэтому особо успешные представители этой профессии никогда не испытывают недостатка в любовницах.

Не последнюю роль играет и красивая форма тореадора, подчеркивающая его точеную мускулистую фигуру (а значит, и отменную генетику). Кроме того, сам поединок тореадора с быком — это турнир самцов в чистом виде, такой, каким его задумала природа.

Доктора

Мужчины в белых халатах также обладают особой привлекательностью для дам. Сама обстановка врачебного кабинета, предельная откровенность, которая сопутствует медицинскому осмотру, вызывает у женщины ассоциации с сексом (разумеется, только если у нее не случился инфаркт и не грозит смерть).

Фантазируют на тему романтических отношений с доктором очень многие пациентки. Это одна из множества мужских профессий, вызывающих вполне определенный настрой у подавляющего большинства половозрелых женщин.