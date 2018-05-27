Эксперты раскрыли секреты бодрости

Чтобы оставаться бодрым весь день, важно начать утро правильно.

Бодрость, легкость, хорошее настроение — ранним утром этого порой сильно не хватает. С чего начать, чтобы день прошел на активной волне, «ВМ» рассказал бизнес-тренер Александр Буртник.

— Начните день с двух стаканов воды, — дает первый совет специалист.

Она должна быть приятной, комнатной температуры. Вода, по сути, запускает жизненные процессы организма, помогая пробудить его после сна.

Далее порядка 10-15 минут следует посвятить медитации, дыхательным практикам. Это позволит привести мысли и тело в порядок, настроиться на рабочий день.

После этого пора приступать к разминке, занятиям спортом. Выполнив комплекс уражнений — он займет порядка 15-20 минут, можно принять контрастный душ. Это принесет дополнительный заряд бодрости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Егорова, психолог:

— Отношение к жизни, привычки за один день не изменить. Поэтому начинать нужно с небольших шагов. Напишите или нарисуйте, что именно вас не устраивает в жизни. Лучше это сделать по пунктам. Рядом с каждым из них сделайте отметки, как можно изменить ситуацию. Это должна быть конкретика. Сидеть сложа руки или сотрясать воздух жалобами — занятие бессмысленное. Просто нужно начать делать. И тогда за одним приятным изменением потянутся другие.

К примеру, человек считает, что у него низкая самооценка. Но ее, как и настроение, можно поднимать. Конечно не сразу, а шаг за шагом. Этим навыком вполне реально овладеть. Просто это тоже труд, каждодневная работа над собой.

Утро, которое начинается с приятных потягиваний, улыбки, добрых новостей, это уже начало чего-то хорошего. Просто старайтесь удерживать позитивную волну. Главное, не зацикливаться на проблемах, страхах, не пытаться выстраивать идеальный день. Пусть не все идет по плану. А фраз «а вот если», «а вдруг» лучше вовсе избегать. Вместо этого лучше каждое утро перед зеркалом говорить себе жизнеутверждающие фразы. Самовнушение — то, что действительно работает. Мы часто не замечаем приятных мелочей, из которых состоит наша жизнь. Иногда полезно остановиться, замедлить темп и понять, чего вы хотите в данный момент. Секрет в том, чтобы в вашей жизни было любимое дело, хобби. Это то, что вдохновляет, дает сил и энергии двигаться дальше.

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