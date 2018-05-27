Ушла из жизни самая пожилая жительница Великобритании

В британском городе Ротерем в минувшую среду скончалась самая пожилая жительница Соединенного Королевства. Согласно последней информации, Бесси Кэмм в последнее время проживала в доме престарелых, передает сайт argumenti.ru.

Долгожительница скончалась в возрасте 113 лет, но до последних дней она прекрасно выглядела и следила за собой. Ранее Кэмм рассказала журналистам, в чем секрет ее долгой жизни.

Бесси признавалась, что она всегда много и тяжело работала, общалась с замечательными людьми и правильно питалась. Пожилая дама подчеркнула, что для счастья и долгой жизни не нужно обладать слишком многим.