Как правильно приготовится к причастию

Причастие для верующего — самое главное таинство. Суть этого основного церковного обряда заключается в единении с Богом и Церковью, происходящем с помощью причащения Телу и Крови Христовой, символами которых выступают хлеб и вино. Поэтому к причастию необходимо готовиться со всей серьезностью и благоговением.

Зачем причащаться?

Причащаясь Святых Даров, человек становится «сотелесным Христу», получает возможность духовно совершенствоваться, очиститься от грехов и приблизиться к вечной жизни. «…Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни, — говорил Христос. — Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие от Иоанна. 6:53-54).

Существует немало примеров, когда после принятия этого таинства люди излечивались от болезней или просто чувствовали прилив сил. Кроме того, причастие защищает от любых действий темных сил: магии, колдовства, бесовских сил.

Как настроиться на причастие?

К причастию нельзя подходить как к простой формальности. Вы должны и внутренне подготовиться к нему.

В раннехристианском источнике «Учение 12 апостолов» говорится: «В день Господень, собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши прежде грехи ваши, дабы чиста была ваша жертва. Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша. Ибо о ней сказал Господь: на всяком месте и во всякое время надлежит приносить Мне жертву чистую, ибо Я Царь великий, говорит Господь, и имя Мое чудно в народах» (Дидахе. 14).

Готовясь к причастию, необходимо с особой решительностью избегать непотребных мыслей, проявлять как можно больше тепла и сочувствия к другим людям, терпимо относиться к обстоятельствам.

Стоит также подвергнуть строгому анализу свои поступки, попросить прощения у всех, кого вы обидели умышленно или случайно, и самому простить все обиды. Если это возможно, лучше проводить время в уединении, за чтением Священного Писания и книг духовного содержания.

Это не значит, что вы должны полностью отрешиться от мира и перестать обращать внимание на близких и дальних, просто уединение с самим собой способствует переосмыслению своих поступков и покаянию, а также подготовке к исповеди, которая необходима перед причастием.

Как молиться перед причастием

Человек, который собирается причащаться, должен усердно молиться и чаще посещать службы в церкви. Дома перед причастием принято читать следующие молитвы: «Последование ко Святому Причащению», канон покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу , канон молебного ко Пресвятой Богородице, а также канон Ангелу-Хранителю.

Накануне причастия необходимо посетить вечернее богослужение в храме. Либо до, либо после богослужения подойти к священнику и исповедаться. От исповеди освобождаются только дети до 7 лет, а также люди, находящиеся в смертельной опасности.

Особенности поста перед причастием

Перед причастием положено держать литургический пост. По поводу поста лучше предварительно посоветоваться со священником. Если вы ранее не соблюдали положенные церковью однодневные и многодневные посты, вам может быть назначен дополнительный пост, который следует держать от 3 до 7 дней.

В это время не едят никакие продукты животного происхождения: мясо, яйца, молоко. Если священник назначил строгий пост, то исключена и рыба. Пост может быть ослаблен духовником в зависимости от обстоятельств: например, для страдающих какими-либо заболеваниями, беременных или кормящих женщин.

Помимо ограничений в пище и питье, в пост лучше уклоняться от всего мирского — просмотра фильмов, развлекательных программ. В течение одного дня до и одного дня после причастия супруги должны воздерживаться от близости. Не допускаются к причастию женщины в период менструации.

Накануне причастия после полуночи необходимо полностью отказаться от еды и питья. Исключение делается только для умирающих: им можно причащаться и после вкушения пищи. Курящим людям предписывается воздерживаться от этой вредной привычки.

Женщины не имеют право причащаться и прикладываться к святыням, если у них накрашены губы.

Как вести себя у чаши

Когда завершится пение «Отче наш», еще до того, как будут открыты царские врата, следует приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров. Когда же священник выйдет со Святой Чашей на амвон, положено сделать земной поклон, а потом крестообразно сложить руки на груди (правая рука должна лежать поверх левой). Подходя к причастию, желательно пропустить вперед себя прихожан с детьми, больных и пожилых людей.

Оказавшись у Чаши, надо внятно произнести свое полное крестильное имя, широко открыть рот, а затем, не жуя, проглотить причастие, поцеловать край Чаши и отойти к столику за просфорой и запивкой (теплотой).

Уходить из храма принято только после целования напрестольного креста, который держит священник, и прочтения благодарственных молитв.