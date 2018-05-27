Псебайское народное единство — кто же его допустил?

Страшное убийство матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края настолько зверское, что даже писать о нем страшно. Зверское и бессмысленное. Был человек — нет человека, остались дети, младшей из которых всего два годика, безутешный муж и мать погибшей… Да что говорить! Она просто поздно шла домой, эта женщина. И вот — такое.

Убийцы — практически школота. Кто-то — сегодняшние школьники, кто-то — недавние. От двадцати и меньше. Козявки, наглые подростки со впалой грудью и паучьими ручками, проверяющие на прочность: что им можно, что нельзя.

Казалось бы: где Москва, где какой-то далекий Псебай.

А что, думаете, у нас таких «школоло» не хватает? Сколько угодно. И так же «проверяют на прочность». Сбиваются в стаю, а когда в стае, то уже не так страшно, уже даже и куражно друг перед другом. Выступить по полной программе. У нас, слава Богу, отделений полиции хватает; чуть что, набираешь номер и называешь адрес — тут же выезжают. Проверяла, кстати. Реально, быстро приезжают, «добрых молодцев» грузят куда надо, отвозят, разбираются. Родители потом их забирают под расписку — если «молодцы» не успели набедокурить.

Но сами горожане стали вялые, зашуганные. Помните — раньше одни бабки чего стоили. Отчитывали за брошенный окурок, за короткую юбку, за слишком громкий смех. Не говоря уже о большем. Сейчас старушки пошли не те. Да и все остальные… А ведь подростки, реально, проверяют реакцию общества. Недавно видела матерящуюся компанию ну совсем соплюшек, лет по четырнадцать. Прохожие переходили на другую сторону улицы: замечания не сделал никто. Можно орать-материться? Значит, дальше пойдут затрещины слабым. После затрещин… короче, можно и до Псебайских историй дойти. Там, в этом Псебае, они, оказывается, сколотили ни много ни мало — «Псебайское народное единство»! Этакий клуб по интересам, где совершали крутые по их меркам поступки. Отбирали мелочь у малышни, щедро отвешивали подзатыльники, задирались к старикам. Вроде даже — домогались одной старушки, но та спаслась бегством. Изнасиловали пятиклассницу. Сорвали курточку с велосипедиста, а его самого отлупили. И, говорят, покруче было — люди исчезали, как сквозь землю проваливались. Это длилось не месяц, не два. Понимаете? А псебайцы молчали. Шмыгали серой мышью к себе домой, запирались на все замки. Вот, дождались. Домолчались.

Хорошо, пусть там полиция какая-то не такая, слабая, купленная (говорят, один из главарей ПСЕ — мальчик-мажор, там «все схвачено». Мамаша и в этот раз обещала лечь костьми, но сыночку отмазать.). Но что, в Псебае мужиков не было? Собрались бы вместе, отлупили бы этих поганцев. Через коленку. У таких гиен прав только тот, кто сильный. Да и женщины — что они молчали да слезы лили? Иные женщины могут устроить взбучку пострашней мужиков. Развалили бы к чертям свинячьим это «Псебайское единство» на мелкие щепки. И воткнули их зарвавшимся школярам куда надо.

Не понимаю.

С Псебаем теперь, конечно, будут разбираться и очень хотелось бы, чтобы дело с несчастной убитой женщиной не осталось безнаказанным. Но — сколько таких Псебаев будет возникать то там, то сям? И люди будут помалкивать, надеясь, что обойдется.

Нет, не обойдется. Не сегодня, так завтра. Не с тобой — с твоим близким может произойти трагедия. Общественное мнение нельзя считать «пустым звуком». И, кстати, последнее время я пересмотрела свои взгляды на донимающих когда-то давно (уже не помню когда) бабушек в общественном транспорте. Они были камертоном такого вот «общественного недовольства». Нельзя, чтобы каждый был — сам за себя. Иначе вся страна превратится в Псебай с какими-то идиотскими группировками, созданными школярами.