Навыки письма: что они дают ребенку?

СодержаниеДети и прописи: дань традициям или метод развития ребенка?«Не надо перегружать мозг ребенка!»Курсив или печатные буквы?

Когда вы последний раз писали что-нибудь на бумаге, ручкой или карандашом? Как получилось — читабельно? Или вы попали в большую компанию тех, кто бесстрастно или грустно отметил про себя: почерк стал некрасивым и неразборчивым?

А вы знаете, что во многих странах детей больше не учат писать от руки? Зачем, если есть компьютер, клавиатура и принтер.

В самом деле — зачем детям чистописание? Что ценное можно утратить, отказавшись от развития навыка письма? MedAboutMe предлагает найти ответы вместе.

Дети и прописи: дань традициям или метод развития ребенка?

Короче всего можно ответить так: это хороший, очень эффективный метод развития ребенка, дань полезной традиции, не утратившей актуальности.

И дело даже не в развитии мелкой моторики, которая, безусловно, важна. Моторика может развиваться и другими способами — рисованием, лепкой, рукоделием.

Развитие навыка письма активизирует те отделы мозга, которые отвечают за способность планировать и контролировать. А еще — обучаясь рукописанию, ребенок учится преобразовывать в слова и буквы то, что он видит, то есть связывать язык и визуальные образы.

Выводя старательно палочки, кружочки и завитки, ребенок учится терпению и усидчивости, умению соотносить движение руки с тем, что он видит, вырабатывает точность движений. Это на этапе механического обучения письму.

Но и это еще не все: умение писать способствует развитию умения читать и понимать написанное. То есть дети, обучаемые чистописанию, лучше воспринимают текстовую информацию. И если есть некоторые основания утверждать, что современному человеку письмо без надобности, — ведь все равно все набирается на клавиатуре, — то способность эффективно усваивать информацию из прочитанного по-прежнему актуальна. Впрочем, как и способность внятно и лаконично излагать собственные мысли. А это умение также совершенствуется при письме вручную. Умение набирать тексты на клавиатуре такого эффекта не дает. Рукописание активизирует те зоны головного мозга, что отвечают за конвертацию буквенных символов в слова и образы.

Интересно:

Лучше всего развивает мозг ребенка письмо перьевой чернильной ручкой. Той самой, которой писали в прописях наши бабушки и деды. На заре советской педагогики над разработкой методики чистописания трудились целые институты, в которых работали не только педагоги и методисты, но и нейрофизиологи. Каждое движение выверялось, каждый штрих был целесообразен. Специально рассчитывался оптимальный угол наклона, а отличие в усилии при написании различных элементов письма ставило целью не бессмысленное украшательство, а рациональное сочетание напряжения и расслабления мышц руки. Письмо шариковой и гелевой ручкой такого эффекта не дает, от их использования рука пишущего быстрее устает. Хотя сам процесс и оказывается более быстрым.

Далее.

Рукописание способствует лучшему запоминанию информации. Это достоверный факт. Причина кроется в графомоторной памяти: выписывание букв и слов способствует усвоению смысла. Печать на клавиатуре или использование диктофона не столь эффективно.

Опыт многих поколений студентов показывает: при рукописном конспектировании запоминание происходит значительно легче. Многие отмечали, что тщательно законспектированная лекция может даже не требовать перечитывания. Это связано с тем, что в процессе записей студент не записывает механически все подряд, а мысленно проводит обработку поступающей информации, приводя ее в наиболее логичный (в собственном индивидуальном восприятии) и лаконичный вид.

Современные студенты, как правило, либо набирают все на планшете/ноутбуке, либо вообще записывают на диктофон. И если в первом случае процесс первичной обработки информации еще в определенной степени присутствует, запоминание происходит, то с диктофоном отпадает и эта необходимость. В результате, чтобы понять материал, студенту приходится неоднократно прослушивать записанную лекцию, и далеко не факт, что информация усвоится лучше в аудио-формате, а не визуально-графомоторно. Вернее — факт, что усваивается хуже.

О пользе письма для развития общей грамотности можно даже не говорить: умение хорошо писать и читать прямо влияет на уровень грамотности. А этот критерий так же прямо связан со способностью перерабатывать и передавать информацию, что в наш век развитых коммуникаций становится одним из наиболее важных умений. Какой смысл в быстром наборе текста, если он практически не информативен из-за безграмотности автора и его неспособности связно излагать?

Существуют, однако, и другие мнения.

«Не надо перегружать мозг ребенка!»

Сторонников отказа от обучения детей письму не просто много: их очень и очень много. Целые страны уже исключили из программы начальной школы уроки чистописания и письма вообще. В других письму обучают только в начальной школе и очень коротко. Уже давно никто не требует от учеников красивого, разборчивого почерка.

Факты:

В США считают, что незачем учить ребенка тому, что не поможет ему сдать тесты. Это потеря времени. Поэтому во многих штатах детей обучают письму по самой минимальной программе: только чтобы он смог впоследствии заполнить бланк с тестовыми заданиями, а позже — налоговую декларацию, хотя последнее тоже чаще всего выполняется на компьютере. Но надо отметить, что в наиболее «технологичных» штатах, в Калифорнии и Массачусетсе, от рукописания не отказываются.

Больше не проводят уроки письма в Германии, собираются отказываться от них в Швеции. Шведские педагоги уверены, что моторика ребенка начального школьного возраста не приспособлена для письма. А значит — незачем заставлять ребенка прикладывать усилия к тому, что плохо получается. Нажимать на клавиши проще, поэтому маленьких шведов учат только набирать текст на компьютере.

Давно идут разговоры об отказе от рукописания и в системе школьного образования России. Для представителей старшего поколения, выросшего в советской системе образования, доводы в пользу отказа от письма звучат дико, но молодые учителя «ничего такого» в них не видят и горячо соглашаются.

Мнения:

«Шестилетке не просто сосредоточиться трудно хотя бы на пять минут — он даже просидеть столько времени спокойно не может. А приходится сидеть, и выводить бессмысленные кружочки и крючочки, палочки и завитки. Как будто ему предстоит в жизни писать от руки что-то, кроме собственной подписи» — Мария, учитель начальных классов.

«Не вижу смысла учить детей чистописанию. Я сам уже пару лет ничего не писал от руки, а им тем более это умение не понадобится» — Иван, преподаватель информатики.

«Весь мир отказывается от письма, дойдет эта тенденция и до России. Это неизбежно. Совершенно незачем детям тратить в начальной школе массу времени на овладение бесполезными уже навыками письма, если можно вместо этого использовать энергию и время более продуктивно. А мелкую моторику можно развивать и другими способами — рисованием, лепкой. Да и необходимость грамотности сильно преувеличена. Кому есть дело до того, как правильно пишется слово, если оно все равно остается понятным? Даже сочинения уже можно не писать, я полагаю, а записывать в аудио-формате. Требование непременной грамотности — это попытка искусственно задерживать устаревшие традиции, цепляться за уходящую в прошлое культуру. Это намеренное торможение детей в развитии навыков, которые потребуются им в современном мире для достижения успеха. Сколько можно смотреть не в будущее, а в прошлое, постоянно воспроизводя бесполезный опыт поколений, ничего не смыслящих в современных реалиях?» — Дмитрий, чиновник в области образовательной политики.

Другие мнения:

Евгения Никонова, психофизиолог

Письмо вручную включает сложнейший психофизиологический механизм. Это очень важное для развития мозга действие, замену которому найти очень непросто, хотя и возможно. Письмо вырабатывает способность мыслить образно и связно, развивает воображение и интеллект в целом.

Виктор Молчановский, проректор Института русского языка им. Пушкина

Письмо — особенный способ мыслить, и заменить вербальное мышление нечем. Да, нельзя спорить с тем, что набирать текст на клавиатуре быстрее и удобнее. Но скорость набора текста с улучшением мыслительной деятельности не связана. Скорее наоборот, так как в набранный на компьютере текст можно в любой момент вносить изменения и исправления, а текст рукописный требует предварительного продумывания и точных формулировок, согласования частей предложения и следования правилам орфографии и грамматики.

Галина Пантюшина, директор средней школы

Каллиграфия связана с мыслительными способностями очень тесно. Настолько, что почерк ученика может иметь значение при приеме решения — в какой школе ему учиться, в коррекционной или обычной. Решающим фактором тетрадь по русскому языку, конечно, не будет, но ее комиссия просматривает в первую очередь.

Остается надеяться, что мнения из первой подборки не заглушат мнения из второй.

Курсив или печатные буквы?

Единого мнения нет даже по этому вопросу.

Сторонники каллиграфического письма как одного из способов развития личности и интеллекта настаивают на необходимости обучать детей именно слитному, курсивному написанию букв и слов. Другая группа, в принципе согласная с первыми в части пользы рукописания, не столь категорична. Ее представители полагают, что достаточно научить ребенка писать отдельные печатные или полукурсивные буквы, в соответствии со стандартами.

Научные доказательства правильности того или иного подхода приводятся редко. Да, известно, что чтение и распознавание рукописного текста, написанного прописными, курсивными, связанными между собой буквами, вызывает активизацию большего количества участков мозга, но забирает при этом гораздо больше времени.

Доказательств того, что слитное, каллиграфическое написание букв полезнее для развития мозга, чем письмо печатными буквами или вольным смешанным стилем, мало. Чаще всего сторонники каллиграфии делают упор на то, что она является одной из форм искусства, развивает творческое мышление, художественный вкус и глазомер. Не даром в Японии, где искусство каллиграфии является одной из национальных традиций, в стрелки испокон веков старались брать искусных каллиграфов.

Кстати:

Во многих городах открываются центры и кружки, в которых детей обучают искусству каллиграфии. Зачем? Во-первых, это ничуть не хуже рисования. Во-вторых, дети, успевшие овладеть навыками письма к моменту поступления в школу, лучше подготовлены к обучению, восприятию новой информации. Они успешнее решают задачи различной сложности, в том числе и не связанные со школьным обучением, а относящиеся к повседневной жизни.

Значит ли это, что и нашим младшим школьникам надо непременно овладевать искусством каллиграфии? Видимо, нет. Веяния времени таковы, что хорошо будет, если дети научатся писать хотя бы аккуратными печатными буквами, не приобретая к этому занятию стойкого отвращения.

А это уже задача педагогов — грамотно и взвешенно выстроить учебный процесс выработки навыка рукописания. Ведь переучить ребенка с неправильно сформированными графическими навыками крайне сложно, а иногда и невозможно.

Комментарий экспертаЛаура Динехарт, профессор кафедры дошкольного образования в Университете Флориды

Письмо помогает детям вырабатывать когнитивные навыки, то есть развивает способность познавать и обучаться. В среднем дети, выработавшие хороший почерк, учатся лучше. Трудности с письмом вызывают более быстрое утомление, поэтому на восприятие и переработку содержания текста у ребенка не остается сил и времени.

Написанное собственноручно гораздо лучше запоминается и легче воспринимается. Можно механически набирать под диктовку текст на компьютере, но бездумно писать не получится. Человек должен постоянно контролировать процесс, поэтому письмо вручную происходит гораздо более вдумчиво, с неослабевающим вниманием и концентрацией.

Мы предложили бы следующую схему обучения: на первом этапе обучать ребенка письму отдельными буквами, что разовьет его моторику и позволит перейти к более сложной скорописи, со слитным написанием букв. И только после овладения навыком скорописи переходить к обучению набору текстов на клавиатуре.

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