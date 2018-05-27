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Выть на луну: менструации и здоровье женщин
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Выть на луну: менструации и здоровье женщин 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
СодержаниеСобираться в Оклахому и выть на лунуКровотечение: менструальное или аномальное?Когда молчание — не золото, а неоправданный риск
Пока вы читаете эту статью, у 800 миллионов женщин в мире идет менструация. Это биологическое явление, благодаря которому человек живет и размножается, тем не менее, до сих пор считается табуированным. «Эти дни», «демонстрация», «красные жигули» и «монстры» — такими словами в обычной речи принято заменять признание «у меня месячные». MedAboutMe во всемирный День менструальной гигиены разбирается, почему так происходит, и чем опасно незнание девочек, женщин, а также сильной половины человечества об особенностях менструального цикла.
Собираться в Оклахому и выть на луну
Если сравнивать с другими развитыми странами, Россия по масштабам табуированности темы менструации — одна из лидеров. Патриархальность и стыдливость распространяется на все, что связано с половыми органами и в прямом смысле слова вытекающими последствиями их функционирования. Запретная тематика замыкает рты матерям, откладывающим разговоры «на потом», в школах эта тема не обсуждается, а девочки с месячными тихонько сообщают о «своих днях» учителю, получая отметку «ВО» в физкультурном табеле и стесняясь этого факта, так как одноклассники узнают причину отсутствия.
Личный опытБрендон, 22 года, студент, Бельгия
Как я узнал про менструацию? Не понимаю вопроса, если честно. Когда у моей девушки период, я знаю от нее, это время, когда я стараюсь быть менее саркастичным и более внимательным.
Как я вообще узнал про менструации? Ну, я рос с сестрой старше меня на 6 лет, так что сначала в семье, не помню, когда. Потом — на уроках биологии, как работают женские и мужские репродуктивные органы, что у нас выделяется, что у девушек. Стеснения при обсуждении не было, нет. На самом деле вот уроки по предохранению, когда все натягивают презервативы на деревянные имитаторы, проходили со смехом и смущением, а менструация — ну менструация. Мы и поллюции, и другие выделения проходили.
При кажущейся открытости информации есть, конечно, смущение и в западных странах. Там еще помнят неологизмы типа «выть на луну», «собираться в Оклахому», «девичья простуда», «опять в седле» и другие заменители темы месячных. Так, в документах, оставшихся от женщин-пионеров, уезжавших в ХIХ веке покорять просторы Северной Америки, нет ни единого упоминания менструаций — ни в письмах, ни в списках всего, необходимого для переезда, ни даже в личных дневниках. Кое-где до сих пор верят в «проклятье менструации» и «менотоксины», что менструирующая женщина может заставить мясо протухнуть, ветчина у нее не будет дозревать, химзавивка волос не подействует, а цветы, собранные во время «периода», моментально завянут.
Однако, к примеру, в США еще в 1946 году вышел мультфильм студии Уолта Диснея. В нем рассказывалась история менструаций, ее причины, девушкам официально разрешали принимать в эти дни ванну, кататься на лошадях и танцевать. А еще впервые произнесли слово «вагина».
Правда, это самое слово в 2010 году оказалось под запретом: в телерекламе тампонов в США сегодня опять нельзя говорить ни «вагина», ни «там, внизу». И, как и на всех телеэкранах, на прокладки льется голубая жидкость.
Отношение к «запретной» теме изменяется, хотя и не так быстро. Например, китаянка Фу Юанхюй в интервью после Олимпийского заплыва 2016 года в Рио упомянула, что у нее сейчас месячные. Чем немало удивила часть своих фанатов: оказывается, женщина во время менструации тоже может плавать и даже ставить рекорды. Зато в 2017 году Эван Девис, ведущий программ BBC, саркастически удивлялся, зачем кому-либо создавать сервисы доставки гигиенических средств, «которыми пользуется только половина населения».
О незначительности и закрытости темы говорят и исторические факты: так, клей, который позволяет прокладкам держаться на белье, изобрели в том же году, когда Нил Армстронг впервые приземлился на Луне. О том, как жилось без современных гигиенических средств, еще отлично помнит половина женского населения России.
Кровотечение: менструальное или аномальное?
Если даже тема ухода за телом во время менструации довольно табуирована, то что говорить о возможных отклонениях и патологиях, связанных с кровотечениями из влагалища? Между тем аномальные вагинальные кровотечения — далеко не редкость. И если женщина постарше по опыту может понять разницу между месячными и симптомом болезни, то девочки и девушки не только не знают, какой должна быть норма менструальных выделений, но и не знают, с кем и как об этом разговаривать.
Комментарий экспертаКамиль Рафаэльевич Бахтияров, акушер-гинеколог, д.м.н., профессор
Менструация или ювенильное маточное кровотечение: как отличить одно от другого? Вопрос важный, ведь в подростковом возрасте, когда цикл еще может только «устаканиваться», трудно понять, где норма, а где патология, и когда надо бежать к врачу. Девушки плохо информированы, с мамами порой своими проблемами не делятся, в итоге могут развиться осложнения. Постараюсь объяснить разницу между двумя этими состояниями.
Нормальные менструации Происходят каждые 21-35 дней. Характер выделений — нарастающий в первые три дня и затем идущий на спад вплоть до полного исчезновения на 5-7 день. Замена гигиенических средств не чаще раза в час-два. Нет интенсивных болевых ощущений. Ювенильные маточные кровотечения Характерны для девушек, еще не достигших полового созревания (начинаются примерно в 13-16 лет). Происходят, как правило, в первые 2 года после первой менструации. Фактором риска для развития таких кровотечений являются стрессы, а причиной — недостаточная сформированность репродуктивной системы девочки. Стресс может приводить к нарушениям продукции гормонов, из-за чего овуляция не наступает, а на слизистой оболочке матки могут образовываться кисты и полипы. Сильная кровопотеря, гораздо выше, чем при обычных месячных, которая длится более 7 дней, замена прокладки требуется чаще, чем раз в час. Цикл может быть коротким, или кровотечение случается в период между менструациями. Длительность кровотечения от месяца и более. Может наблюдаться бледность и сухость кожи, слабость, боли внизу живота, есть риск развития анемии.
Чтобы понять причину кровотечений и состояние половой системы девушки, необходимо выполнить УЗИ, провести гинекологическое обследование, взять мазки, а также анализы на гормоны: половые, щитовидной железы. При необходимости выполняются и другие исследования.
Когда молчание — не золото, а неоправданный риск
Согласно данным британских исследователей, более 44% девочек во всем мире узнают о менструации при ее первом эпизоде. Что, естественно, их смущает, пугает и вызывает панику. А половине этих испуганных девочек не с кем поделиться своими переживаниями, они боятся рассказывать кому-либо из близких об этом событии.
Нет смысла ждать, когда табуированность темы изменится, в российских школах девочкам и мальчикам начнут открыто рассказывать про подробности физиологии, и «фея Менструация» из диснеевского мультика доберется и до нас. Изменения, может быть, наступят завтра, а о здоровье, физическом и психическом, надо заботиться уже сегодня, и начинать надо со своей семьи, мужа и детей.
Комментарий экспертаЕкатерина Сафонова, психолог портала «Я-родитель»
Казалось бы, в 21 веке пора отказаться от стереотипов и табу, но в обществе по-прежнему остаются темы, которые обсуждать считается неприличным. Одна из таких тем — менструация. Между собой женщины называют ее «этими днями», в рекламе прокладок и вовсе показывается синяя жидкость вместо крови, а на физкультуре девочки говорят, что у них «временное освобождение».
Такая табуированность темы, на самом деле, чревата весьма печальными последствиями. Мамы часто откладывают диалог с дочкой «на потом», а в итоге, когда у девочки начинаются первые месячные, ребенок испытывает страх и ужас, ведь большинство просто не предполагает, что появление крови не всегда означает травму или болезнь. С мальчиками и вовсе родители не считают нужным разговаривать на эту тему — им ведь менструация не грозит. Мальчику — да, но ведь впоследствии он будет иметь интимные отношения с девушкой и может испытать шок, увидев вдруг на кровати кровь.
Безусловно, диалог о такой интимной, но совершенно естественной теме, как менструация, должна провести каждая мать со своим ребенком. Этот диалог, происходящий в теплой, доверительной обстановке, должен носить просветительский характер. Крайне важно обсудить, что является нормой, а что — патологией. Девочкам с раннего возраста необходимо прививать привычку следить за своим менструальным циклом, считать дни, ведь сбой в менструации может свидетельствовать о беременности или заболеваниях. Обсудить надо и возможные болевые симптомы, которые нередко сопровождают месячные, и нестабильность эмоционального фона. Мамы должны учить будущих женщин пользоваться прокладками и тампонами, а девочки не должны бояться задать маме вопрос по этой теме.
Менструация — естественный процесс, которого не нужно стесняться и стыдиться, ведь мы не стесняемся насморка или потребности в пище. Многим женщинам бывает тяжело начать диалог с ребенком на такую тему, и в этом случае я рекомендую посетить консультацию психолога, чтобы справиться со стеснением и стыдом. В самом крайнем случае можно попросить своего врача-гинеколога провести просветительскую беседу с дочкой, но стоит учитывать, что посещение врача — стрессовая ситуация для ребенка, поэтому делать это нужно максимально аккуратно и корректно.
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