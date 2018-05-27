Благоприятные дни для посадки в августе 2018

Испокон веков люди замечали, что небесные светила оказывают непосредственное воздействие на скорость роста и общее развитие выращиваемых растений. На сегодняшний день существует научное объяснение этому природному явлению.

Дело в том, что ночное светило отвечает за наличие молекул воды в растениях. В зависимости от фазы луны, этот показатель может уменьшаться или увеличиваться. Исходя из этих данных, составляется ежегодный прогноз благоприятного времени для проведения сельскохозяйственных работ. Эта статья содержит таблицу посадочных дней в августе 2018 года, а также рекомендации по проведению мероприятий на дачном участке.

Лунный календарь посадок, таблица

Конец лета во многих местах нашей родины отличается прохладной погодой, поэтому высадка на открытом грунте прекращается, напротив, идет уборка и заготовка плодовых и овощных культур на зиму. Однако при наличии теплицы, этот месяц можно использовать для высадки многих культур.

yandex_ad_1 Таблица посадочных дней в августе 2018 для различных культур:

Растение

Благоприятные дни Корнеплоды

1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 Растения, с надземной съедобной частью

16-18 Цветочные растения, имеющие клубни, корневища

1, 4-5, 8-9, 27-28, 31 Цветочные растения, размножающиеся при помощи семян

13, 16-18 Декоративные лианы

16-18 Патиссоны, кабачки, тыква

16-18 Бобовые культуры

16-18 Клубника, земляника

14-15 Фенхель, кольраби, ревень

В течение месяца

Спаржа, любые виды капусты

14-18 Арахис, картофель

1, 4-5, 8-9, 27, 28, 31 Лук, выращиваемый на перо

13, 16-18 Лук, выращиваемый на репку

16-18 Пастернак, морковь

16-18 Кукуруза, огурцы, бахчевые культуры

11-12, 16-18 Баклажаны, сладкий перец

16-18 Острый перец

19-20 Петрушка для зелени

Петрушка для корня

В течение месяца

Подсолнечник

1, 27, 28 Редька, редис

4-5, 8-9, 27-28 Все виды салатов

В течение месяца

Свекла

4-5, 8-9, 27-28 Корень сельдерея

4-5, 31 Томаты

16-18 Горчица, укроп, киндза

14-15 В течение месяца

Чеснок

В течение месяца

Лекарственные травы

13-15 Зодиакальный календарь проведения сельскохозяйственных работ

На протяжении года, Луна проходит абсолютно весь зодиакальный круг несколько раз. Замечено, что знаки, связанные с землей, водой и воздухом благоприятно воздействуют на проведение следующих работ:

засевание грунта при помощи семян;

процесс окучивания побегов;

поливы растений;

подкормка при помощи удобрений различного происхождения;

мульчирование почвы.

Знаки огня предназначены для рыхления и прополки земли.

Обратите внимание, что во время прохождения знаков Стрельца и Водолея, а также Льва и Овна не следует:

сажать;

прививать;

пикировать.

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Так как эти знаки, принято считать неспособными приносить плоды, а значит, все эти процедуры не будут полезны для будущего урожая.

yandex_ad_2 Рассмотрим подробнее, как влияет Луна в зависимости от знаков Зодиака:

Зодиакальный

Время для проведения

Растения, которые посадили под покровительством Рака, медленно растут, а также отличаются слабыми корнями. Плоды вырастают приличного размера, однако будут недолго храниться. Плодовые деревья будут слабоустойчивыми к погодным условиям.

Телец

Благодаря своему плодородию, Телец покровительствует посадочным работам. Рекомендуется проводить все виды сельскохозяйственных работ, за исключением сбора семян. Растения, выросшие из этого посадочного материала, будут слабыми и легко подвержены болезням.

Это зодиакальное созвездие очень любит однолетние растения и благотворит их посадке. Овощи, напротив, в это время сажать не следует, поскольку плоды будут малосочными, с низкой урожайностью. Особого внимания требуют плодово-ягодные культуры.

Принято считать, что это лучший период для работы с любыми растениями.

Скорпион

Очень плодотворное время для уборки урожая и пожинания плодов своего труда, а также уничтожения вредителей любого происхождения. Собранный в это время посадочный материал, а также заготовки на зиму, прекрасно хранятся.

Козерог

Благоприятное время для высаживания, пересаживания, прививок. Существует вероятность долгого времени всходов, однако примутся они дружно. Корневая система прекрасно разовьется, будет обладать устойчивостью к различным заболеваниям. Такие растения отлично переносят перепады температур, засушливую погоду и заморозки.

Рыбы не очень хорошие земледельцы, поэтому не желательно использовать это время для проращивания рассады для открытой почвы. А вот тепличные растения будут очень неплохими.

Близнецы

Этот знак зодиака очень любит хитросплетения и интриги, а значит пришло время посадки ампельных растений, способных плестись вокруг чего-нибудь.

Следует понимать, что все вышеописанные правила, необходимо соотносить с днями посадки в таблице на август 2018 года.

Лунный календарь посадок по дням

Помимо сведений, указанных в таблице посадочных дней в августе 2018, необходимо знать, какое созвездие будет проходить луна в каждый конкретный период. Рассмотрим подробно, в какой именно день августа, необходимо проводить те или иные сельскохозяйственные работы в этом году:

Август

Рекомендованные работы

Не рекомендованные работы

Фаза Луны

Поливочные работы, насыщение почвы удобрениями

Формирование кроны деревьев при помощи обрезки

Убывающая

Посев культур, растущих вверх

Полив, удобрение

Убывающая

Высадка рассады, черенкование

Формовка внешней структуры растений

Убывающая

Высадка многолеток

Полив, удобрение

Убывающая

Уборка урожая, заготовки на зиму

Подкормка почвы, посадка растений

Убывающая

Посадка плодоносящих деревьев и кустарников

Любые процедуры, затрагивающие корни

Убывающая

Вспашка почвы, борьба с сорняками

Заготовка семян

Убывающая

Формовка внешнего облика растений, обрезка плодовых растений

Процедуры, направленные на обработку почвы

Убывающая

Высадка рассадных побегов, картофеля для получения семян, цветочных растений

Обработка культур, направленная на формовку ветвей

Убывающая

Полив, рыхление почвы, борьба с сорняками

Внесение удобрений, особенно калийных

Убывающая

Борьба с вредителями, лечение болезней, засев растений-сидератов

Полив

Новолуние

Борьба с вредителями, удаление сорняков

Любые работы по посадке

Растущая

Перекапывание грунта, профилактика заражения почвы

Посадка любых растений

Растущая

Обрезание излишних ветвей деревьев

Посадка плодово-ягодных культур, подкормка растений

Растущая

Обрезка, уборка сорных растений, внесение в почву удобрений минерального происхождения

Подкормка органикой

Растущая

Любые сельскохозяйственные работы

Ограничений не существует

Растущая

Посев, полив, подкормка

Ограничений не существует

Растущая

Сбор семян, заготовка на зиму, высадка многолетних

Ограничений не существует

Растущая

Нельзя проводить любые работы на дачном участке

Растущая

Заготовка семян, рыхление грунта

Полив, подкормка, высадка

Растущая

Сбор урожая, заготовка на зиму

Посадка, подкормка

Растущая

Высадка многолетних растений

Посадка саженцев плодовых деревьев

Растущая

Подкормка калийными удобрениями

Формирование кроны растений и кустарников

Растущая

Заготовление на зиму целебных трав

Высадка плодоносящих растений

Растущая

Время для заготовки сырья и лекарственных трав

Полив и подкормка

Растущая

Посев лекарственных трав, пряностей, цветущих растений

Сбор картофеля и других овощных культур, заготовка корнеплодов на зиму

Полнолуние

Уборка с огорода сорняков, веток, зяблевая вспашка, обработка от вредителей и болезней

Другие работы проводить не рекомендуется

Убывающая

Посадка ампельных культур, зерновых растений

Сбор готовой продукции

Убывающая

Нахождения место под высаживания побегов, черенкование

Потеря вкусовых качеств плодов при низком показателе хранения

Убывающая

Рыхление почвы, избавление от грудной корки

Ограничений не существует

Убывающая

Пересадки растений, обладающих слабой корневой системой

Ограничений не существует

Убывающая

Рекомендуемые работы в конце лета

Несмотря на расхожее мнение, август месяц подходит не только для сбора урожая, но и засева нового:

Середина августа отлично подходит для посадки хвойных растений, а так же различных сортов сирени.

В это время, проводятся основные работы по засеванию многолетними цветами клумб и садовых композиций.

Многолетние растения, прекрасно принимаются именно в августе. При этом их высадка возможна, как при помощи семян, так и при помощи саженцев.

Август предназначен для заготовки овощей на зиму, а так же закладки корнеплодов на хранение.

Опытные садоводы предпочитают высаживать в августе зелень, поскольку она имеет возможность прорасти до окончания дачного сезона.

Очень рекомендуется на освободившихся площадях высаживать редиску. Этому корнеплоду вполне хватает трех недель для всхода и созревания.

Вполне можно посадить скороспелые сорта свеклы и моркови. Размеры их будут существенно меньше весенних, однако соков и вкусовых качеств набраться они успеют.

Довольно успешно успевают прорасти, посаженые в августе редька и капуста. Так же успешной будет посадка щавеля и петрушки.

Для успешного обеззараживания почвы, специалисты рекомендуют использовать август, для посадки растений-сидератов.

Пользуясь таблицей посадочных дней, при проведении сельскохозяйственных работ в августе 2018, важно помнить, что помимо благоприятных периодов, растения требуют своевременного ухода и грамотной подкормки.

Вы можете, согласовывать свою работу с лунными днями, а можете придерживаться только погодных условий. Успешный рост плодовых и овощных культур, обеспечивается только комплексным подходом.