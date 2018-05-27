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Он был убит горем, когда его сын не смог ходить. Но затем произошло это!
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Он был убит горем, когда его сын не смог ходить. Но затем произошло это! 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Когда я в первый раз услышал, как мои дети сказали мне «я люблю тебя, папочка» это были одни из самых счастливых моментов в моей жизни. Но самым счастливым днем для меня был день, когда мой сын пошел в первый раз, а потом во второй первый раз.
Ему было два года, когда ему поставили диагноз Гийена Барре. Потребовался почти месяц, чтобы выяснить, что с ним происходит. К тому времени, как ему был поставлен диагноз, он уже был парализован от талии до ног.
В течение нескольких месяцев он только ползал и не мог сделать ни шагу. Прошло полтора года прежде, чем он смог сделать свой второй первый шаг. Почти через 2 года он вернулся к ходьбе. Понадобился еще один год, чтобы он научился снова бегать и прыгать. Сейчас ему 5 лет и он полностью выздоровел. Он может убежать от меня! И это прекрасно!
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