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Николай Цискаридзе разбил мечты фанатки
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Николай Цискаридзе разбил мечты фанатки 

WomanHit.ru 24 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Мало кто знает про личную жизнь Николая Цискаридзе, поэтому ему приписывают многочисленные романы. У него миллионы поклонниц и каждая хочет узнать, свободно ли сердце танцора. Но сам он не реагирует на слухи, и тайну не раскрывает. Причины этого артист рассказал в программе «В гости по утрам».
«Есть очень много уважаемых известных людей, которые рассказывают буквально обо всем. О том, что они развелись, стали родителями и так далее, я не понимаю, зачем это делать», — поделился танцор. — 'Зачем делиться личным и делать это общественным. Меня так воспитали, что я оставляю все в собственном сердце.
Подобная скрытность привела к тому, что ему чуть не пришлось жениться на своей фанатке. Мошенник вел от имени Цискаридзе переписку с девушкой, суля ей любовь на всю жизнь и брак. Она приехала в Москву из провинции требовать от Николая исполнения обещаний. Артисту пришлось долго доказывать, что он не зарегистрирован в соцсетях.
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