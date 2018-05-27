Николай Цискаридзе разбил мечты фанатки

Мало кто знает про личную жизнь Николая Цискаридзе , поэтому ему приписывают многочисленные романы. У него миллионы поклонниц и каждая хочет узнать, свободно ли сердце танцора. Но сам он не реагирует на слухи, и тайну не раскрывает. Причины этого артист рассказал в программе «В гости по утрам».

«Есть очень много уважаемых известных людей, которые рассказывают буквально обо всем. О том, что они развелись, стали родителями и так далее, я не понимаю, зачем это делать», — поделился танцор. — 'Зачем делиться личным и делать это общественным. Меня так воспитали, что я оставляю все в собственном сердце.

Подобная скрытность привела к тому, что ему чуть не пришлось жениться на своей фанатке. Мошенник вел от имени Цискаридзе переписку с девушкой, суля ей любовь на всю жизнь и брак. Она приехала в Москву из провинции требовать от Николая исполнения обещаний. Артисту пришлось долго доказывать, что он не зарегистрирован в соцсетях.