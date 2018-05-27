Почему книги о саморазвитии никогда не помогают?

Книжный рынок уже давно заполонили книги, которые обещают за час, день, неделю сделать вас богатым, успешным и счастливым — только следуйте определенным советам. Несмотря на свою легковесность и псевдонаучность, они продолжают пользоваться популярностью у тех, кто в очередной раз решил начать жизнь с понедельника. Мы разобрались, как появилась подобная литература и почему она никогда не сможет помочь вашему личностному росту.

“Юности честное зерцало” и «Помоги себе сам»

Предшественники книг о саморазвитии — средневековые книги о морали и различные «зерцала государей», например изданная в петровское время «Юности честное зерцало». Там содержались правила поведения для «младых отроков» и девушек дворянского сословия. Среди советов были, например, вот такие:” И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чихает, будто кричит, и тем в прибытии других людей или в церкви детей малых пугает и устрашает”. Или такие: «Благочинная девица досадует, когда оную кто искушать похочет».

Рождение индустрии книг о саморазвитии и самопомощи произошло в 1859 году. Тогда шотландский журналист Сэмуэл Смайлс выпустил книгу «Помоги себе сам». Всего за год было продано порядка 20 тысяч экземпляров, а к 1904 году — более четверти миллиона. Смайлс рассказывал читателю примерно то же самое, что книги по саморазвитию рассказывают нам сейчас: мол, любой может достичь успеха самостоятельно, главное — ставить перед собой правильные цели, быть честным, трудолюбивым и не бояться неудач.

“Смелая и необычная жизнь одного человека зажигает огонь в умах остальных, способности и стремления которых схожи, а если есть мужественное стремление к достижению цели, то результат всегда обязательно последует. Такая цепочка примеров успеха тянется сквозь историю бесконечной линией — восхищение порождает имитацию и воспитывает подлинную аристократию гениев”, — говорил он.

Смайлс быстро приобрел популярность — известно, например, что основатель компании Toyota Industries Co., Ltd. Сакичи Тойода считал ее настольной книгой. Но были у Смайлса и критики. Так, например, социалист Роберт Тресселл писал, что «Самопомощь» — это книга, «подходящая для прочтения людьми, страдающими почти полным уничтожением умственных способностей».

Впоследствии книга породила множество подражаний. В революционном и переменчивом ХХ веке людям нужно было практическое руководство к действию. Необходима была авторитетная фигура, которая объяснит, как правильно жить и что делать, чтобы достичь успеха в непростые времена.

Дейл Карнеги и Норман Пил Дейл Карнеги — американский педагог, стоявший у истоков теории общения. Карнеги рос в бедной фермерской семье. Перед тем как пойти в колледж, ему приходилось вставать в 4 утра, чтобы до учебы подоить коров. Скопив 500 долларов, Дейл Карнеги основал компанию Dale Carnegie Training, которая сегодня является международной организацией с офисами более чем в 80 странах мира, имеющей более 2800 тренеров в своем штате. Карнеги фактически создал практические пособия по воплощению в жизнь американской мечты, написав книги «Как перестать беспокоиться и начать жить», “ Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей”, «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Сейчас его советы кажутся наивными и очевидными: «Счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от условий внутреннего порядка» или «Люди заняты только собой, они думают только о себе перед завтраком, после завтрака и во время десяти минут после обеда».

Очень просто, очень понятно, но тем не менее и сейчас Карнеги продолжает издаваться большими тиражами, а «Институт эффективного ораторского искусства и человеческих отношений», основанный им, имеет филиалы во многих странах. В Сент-Луисе в настоящее время работает Университет Дейла Карнеги, в нем ежегодно проходят подготовку и сертификацию десятки тысяч людей.

Существует легенда, что Дейл Карнеги умер якобы в полном одиночестве. Скептики любят приводить это в качестве аргумента, что наставления автора о том, как стать успешным, и его собственная жизнь — две противоположные вещи. На самом деле это не совсем так. Карнеги страдал болезнью Ходжкина (злокачественная лимфома). Сохранился некролог в New York Times . Там написано, что в курсах Карнеги приняли участие 500 000 человек, но нет ни слова о том, где и когда пройдут похороны. Скорее всего, церемония была частной и туда пришли только близкие люди.

Норман Пил — американский богослов и священник, создатель так называемой теории позитивного мышления. Одна из самых известных его книг — это «Сила позитивного мышления». Пил начал свою писательскую и ораторскую деятельность очень вовремя — в период Великой депрессии, когда жизнеутверждающие рецепты были нужны как никогда. О содержании его работ можно без труда судить по заголовкам: «Оставайся живым всю жизнь», «Ты сможешь, если думаешь, что сможешь», «Энтузиазм ведет к улучшениям».

«Имя доктора Нормана Пила всегда будет отождествляться с дивными американскими ценностями оптимизма и служения”, — так отзывался о нем Билл Клинтон . «Одним из величайших ораторов» Пила считает и нынешний президент США Дональд Трамп . Критики, среди которых — физик Роберт Ли Парк и психиатр Роберт Мерфи , в свою очередь называли его мошенником, указывая на то, что поскольку Пил был священником, это избавляло его от требований доказывать свои утверждения. «Пил воспрещает своим последователям слышать, говорить и видеть любое зло. Для него реальное человеческое страдание не существует; нет такой вещи, как убийственная ярость, суицидальное отчаяние, жестокость, похоть, алчность, массовая бедность или неграмотность. Все эти вещи он отбрасывает как несущественные психические процессы, которые будут растворяться по мере того, как мысли будут просто переключены на более веселые каналы. Подобное отношение столь неприятно, оно несет некоторый поиск своего собственного смысла. Это явно не подлинное отрицание зла, а скорее ужас от него», — полагал Мерфи.

Психолог Альберт Эллис, создатель рационально-эмоциональной поведенческой терапии, считал, что Пил использовал гипнотические техники в своих книгах и они несут скорее вред, чем пользу. Эллис говорил, что к нему обратилось большое количество людей, которых он лечил после того, как они получили нервный срыв, следуя советам Пила. «В долгосрочной перспективе [учение Пила] приведет к неудаче и разочарованию, и не только возвращается бумерангом к людям, но и заставляет их относиться с недоверием к подлинной терапии», — утверждал психолог.

Так почему книги о саморазвитии все-таки не помогают?

Первая причина, как и в случае с книгами Нормана Пила, — использование манипулятивных техник и бездоказательных утверждений. Человек не должен отрицать, что он несчастен. Эту мысль требуется обдумать и принять, выяснить причины, а уже потом с ней работать, разбирая, как так получилось и что можно изменить, а одни жизнеутверждающие советы явно не сделают вас счастливее и успешнее. Особенно если проблема коренится где-то глубоко в детстве.

Вторая причина — однобокость и абстракция. Например, автор книги «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд утверждает, что мир мультивариантен, а смысл учения, как пишет автор, состоит в том, что человек, установив осознанный контроль над своими намерениями и своим отношением к миру, может свободно выбирать вариант развития реальности по своему желанию. Что, в общем-то, является голой абстракцией с большой долей эзотерики. Несмотря на это, книгу перевели на 20 языков. В Петербурге функционирует школа трансерфинга, которая имеет свои филиалы во многих российских регионах.

В своей книге «Тайна» писательница Ронда Бёрн утверждает, что человеческие мысли отправляют вибрации во Вселенную, а потому могут влиять на нашу жизнь. Согласно ее теории, хорошие мысли приводят к хорошим результатам, в то время как плохие создают неприятности. Тут даже комментировать нечего, кроме того, что это тоже полная чушь и абстракция — вместо того чтобы задуматься о своих проблемах, человеку предлагают некую псевдонаучную теорию.