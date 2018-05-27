Наташа Королева: «Мы с сыном дружбаны»

В начале 90-х все девочки в возрасте от 6 до 18 лет знали песню Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». Та Наташа давно выросла, но осталась такой же задорной и веселой. О детстве и популярности, сюрпризах и детях певица поговорит с Татьяной Устиновой в ток-шоу «Мой герой» на канале « ТВ Центр ». Выпуск смотрите в четверг, 31 мая, в 13:35.

С какого возраста вы помните себя? Наташины воспоминания начинаются где-то с трех лет:

— Мама нарядила меня в матросскую форму, надела бескозырку. Стою на сцене, за спиной — детский хор. И я пою песню «Крейсер „Аврора“… Помню путешествия на море на папиной „копейке“. Помню, как приезжали к бабушке на дачу на Десне. И однажды я уплыла на надувной черепахе на середину реки…

В детстве Наташа была очень бойкой и в то же время талантливой девочкой. Участвовала во всех школьных праздничных мероприятиях, так что постепенно ее стали приглашать и на большие концерты. Что, впрочем, не всегда было хорошо. Так, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС и почти всех детей увезли подальше от радиации, юная Наташа вместе с взрослыми артистами осталась выступать перед пожарными. Как этот случай отразился на жизни Королевой и ее семьи? О чем она жалеет? Из-за чего ее однажды перепутали с советской пионеркой Катей Лычевой?

Творческая деятельность и учеба сначала в музыкальной школе, затем и в эстрадно-цирковом училище не мешали Наташе расти обычным подростком — с обычными увлечениями, влюбленностями. И так получилось, что в 16 лет она оказалась в Москве по приглашению Игоря Николаева . Почему девушка предпочла Москву и Игоря Николаева будущему в США? Как ее приняла столичная тусовка? Каким образом юный вид и розовая шапка с помпоном спасали Наташу, не имеющую московской прописки? Об этом она расскажет в программе.

Благодаря таланту и пробивному, несгибаемому характеру, Королева стала популярной. Она никогда не обращала внимания на пустую критику, разве что прислушивалась к дельным советам коллег. Впрочем, самым главным критиком для нее всю жизнь была мама — Людмила Порывай . Наверное, поэтому у них так и не сложились очень близкие отношения. Зато сама Наташа — мама совсем другого склада: с 15-летним сыном Архипом они по-настоящему дружат.

— У меня с сыном отличные отношения на данный момент. Мы дружбаны. Он мне все расскажет, просто нужно выждать момент. Вообще, я стопроцентная мама мальчиков, я мальчиков чувствую. Кто знает, что было бы с дочкой…

В отличие от многих артистов, у нее нет примет и сценических традиций. Зато есть очень личные традиции. Так, они с мужем Сергеем Глушко отмечают собственный праздник — Абрикосовое варенье. Откуда он взялся, певица рассказала Татьяне Устиновой.

— Это было первое наше с Сергеем свидание у него дома, где был только чай каркаде и от его мамы баночка абрикосового варенья. Я же принесла с собой купленный по дороге виски (я ведь в гости с пустыми руками не хожу, всегда с чем-то. И я подумала: „Наверное, логично купить виски, не торт же“). И все так нормально идет, Сергей разливает чаек, предлагает виски. Но я не пью, я же за рулем. И он так подносит стакан, но не пьет. И смотрит на мою реакцию. Оказалось, в бутылке была просто подкрашенная вода… Мне было ужасно стыдно! Это на первом-то свидании! В общем, с виски не сложилось, а вот с абрикосовым вареньем очень даже — оно было вкусным, потому что мама Нина знает в варенье толк. С тех пор это наш личный праздник — Абрикосовое варенье.

Что за сюрпризы муж устраивает Королевой? Какой, по ее мнению, она будет бабушкой? Что о Наташе говорят ее друзья и коллеги — Владимир Винокур , Лолита, Татьяна Буланова , а также муж Сергей? Об этом и не только — в новом выпуске программы „Мой герой“.

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