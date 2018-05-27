Вот что может произойти, если перестать постоянно просить разрешения

Мужчина стоит у приемной огромного бизнес-центра. Его попросили подождать.

«Здесь можно курить?» — спросил он.

«Конечно, нет. Вы что, читать не умеете?» — ответила секретарша в приемной, указав на знак «Курить запрещено!».

«Зачем тогда здесь пепельницы?» — спросил мужчина.

«Они стоят для тех, кто не просит разрешения».

Думаю, вы сталкивались с подобными ситуациями, правда? Правила существуют для всех, однако порой вам кажется, что к вам они не относятся. Никто не хочет подчиняться. Однако, не все правила одинаковы и равны.

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Нарушение правил без какой либо цели также несет за собой последствия, иногда это может причинить большой вред. Поэтому старайтесь нарушать правила, которые вас ограничивают, а не которые вам не нравятся. Даже для этого нужна стратегия.

Разжигайте огонь с определенной целью

Нарушать правила просто так, лишь бы нарушить — бессмысленно. Разжигайте огонь с определенной целью, а не просто для того, чтобы повысить свою самооценку.

Я разработал метод, который помогает мне понять, когда можно игнорировать систему. Однако для начала давайте выясним, почему мы хотим нарушать правила.

Постоянно бросать вызов всему — это не мужество, а нехватка фокуса и концентрации. Не думайте, что если вы можете нарушить что-либо, вы обязательно должны это делать.

Некоторые считают: суть правил заключается в том, что все запрещено, если только что-то не разрешено. Другие же придерживаются мнения, что все разрешено, если только что-то не запрещено. Нарушайте правила, которые вас ограничивают.

Порой скучно следовать установленным правилам. Поэтому люди нарушают их — просто, чтобы освободиться, а не доказать кому-то что-то. Это произошло с Уильямом Уэббом Эллисом в 1823 году. Ему надоело играть футбол, поэтому однажды просто взял мяч в руки и пробежал с ним через все поле — так появился новый спорт: рэгби.

Люди, которые разжигают огонь, получают все.

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Пол Берри, бывший технический директор в Huffington Post, утверждает, что необходимо различать важные и жизненно важные проекты.

«Для самых важных проектов вы должны полностью нарушать процесс», — считает Берри.

«Разжигатели огня» — это люди, которые управляют переменами — они не просто разжигают огонь, они сами решают, когда и где это сделать. Они разжигают огонь с определенной целью.

Нарушайте свои же правила

Иногда мы являемся жертвами своих же правил. Когда американка переезжает в богатый город, она перенимает моду, чтобы угодить местным жителям. Например, она начинает носить туфли на более высоком каблуке. Если женщина из провинциального города переезжает в Нью-Йорк, вероятность того, что она сменит балетки на каблуки, составляет 86%.

Мы сами устанавливаем для себя ограничения. Как показывает наука, мы усваиваем суждения и предпочтения других людей, а затем интегрируем их в свою память. Когда мы пытаемся противодействовать социальным нормам, наш мозг начинает бить тревогу.

Важно понимать: одно дело — следовать правилам, совсем другое — придерживаться социальных норм, принимаемых другими. Поэтому перестаньте просить разрешения. Это не принесет ничего хорошего.

Почему мы нарушаем правила

«Только тот человек, который рискнет зайти слишком далеко, узнает, как далеко он может зайти», — Томас Стернз Элиот

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Нарушать правила — почти то же самое, что обманывать. Ученые, изучающие поведение людей, обнаружили взаимосвязь между нечестностью и креативностью. Людям, которые занимают творческие должности, свойственно желание нарушать правила.

«Способность людей вести себя нечестно может быть связана с их умением обманывать и в то же время чувством, что они высоконравственные индивидуумы», — объясняют авторы.

Чем креативнее человек, тем проще ему рассказать историю таким образом, чтобы она оправдывала нарушение правил.

Кроме того, так мы нравимся себе больше.

Люди, которые нарушают правила, чувствуют себя умнее других. Возможно, потому что они не такие, как все. Они свободны — их ничто не ограничивает, их разум чист и они могут заниматься творчеством.

Вам не нужно разрешение, чтобы жить так, как вы хотите. Иногда приходится нарушать правила, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Простой способ, как нарушать правила

«Нарушайте правила во что бы то ни стало, и нарушайте их красиво, сознательно и хорошо», — Роберт Брингхерст

Пабло Пикассо был одним из самых «плодовитых» и талантливых художников мира. Многие ассоциируют его с кубизмом — направлением в изобразительном искусстве, которое он создал. Однако он экспериментировал с разными стилями: сюрреализм, неоклассицизм и так далее. Немногие знают, что сначала Пикассо освоил традиционное искусство и живопись, и лишь затем начал исследовать модернизм.

Сначала научитесь чему-то, а затем нарушайте это — вот чему можно научиться у гениев.

Если вы не хотите подчиняться правилам, попробуйте этот простой метод.

Результат > Правило

Для начала определите, будет ли результат того стоить. Оправдает ли он последствия? Разжигайте огонь, когда результат того стоит.

Ценности > Результат

У каждого есть свои ценности. Я не собираюсь вам рассказывать, что хорошо, и что плохо. Прежде чем нарушать правила, выясните, будет ли решение противоречить вашим ценностям. Ценности превыше самого идеального результата.

Другие > Вы Ваши действия могут повлиять на других. Я сейчас не говорю о том, что люди могут расстроиться или разочароваться в вас. Иногда последствия вашего поведения могут причинить вред другим. Например, человек может спокойно курить, где курить запрещено, но что насчет всех остальных? Не причиняйте вред другим ради собственной выгоды.

Выводы

Правила должны нам помогать. Однако в большинстве случаев они ограничивают наши возможности. Вам не нужно разрешение, чтобы жить, как вам нравится. Не позволяйте правилам руководить вами. Чтобы нарушать их, нужна стратегия. Оцените последствия, придерживайтесь своих ценностей и не причиняйте вред другим. Прежде всего, оставайтесь человеком.

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