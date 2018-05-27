Эксперимент доказал, что собаки могут быть рациональнее людей

Когнитивный психолог рассказала, почему животные могут превзойти людей в решении задач.

Когнитивный психолог из Йельского университета Лори Сантос провела эксперимент, который доказал, как собаки могут превзойти человека в решении простейших задач.

Для наглядности Лори поставила на сцену коробку с ручкой, потянув за которую, можно было открыть коробку. Для повторения действия она пригласила на сцену… собаку.

Сантос сказал, что если она попросит человека открыть коробку, человек сделает то же самое: сначала попытайтесь повернуть ручку, прежде чем пытаться вскрыть верхнюю часть коробки. Внутри нее было угощение для собаки и Лори показала псу, что его ждет внутри коробки, и как ее открыть — повернуть ручку.

Собака внимательно наблюдала за действиями человека, но когда пришло время действовать, собака обнюхала коробку и, не обращая внимания на ручку, вскрыла носом крышку коробки. Оказывается, ручка не была связана ни с чем в коробке и не имела никакого отношения к ее открытию.

— Собаки действительно хороши в том, чтобы учиться у нас, но при этом отлично показывают, как можно учиться еще лучше, чем мы сами это делаем, — рассказала Лори Сантос Live Science.

По мнению психолога, собаки «менее иррациональны» в поведении, тогда как люди могут стать жертвой феномена, называемого «чрезмерное подражание».

— Иногда мы слишком много подражаем, мы настолько склонны доверять другим, что мы копируем вещи, которые мы видим в них, даже когда действия людей, которым мы подражаем не самые лучшие и рациональные, — пояснила Сантос.

Психолог уверена, что при всем величии интеллекта человека, мы все еще способны совершать поведенческие ошибки и оплошности, из-за которых нас могут превзойти даже животные.

О том, как подражательное поведение, свойственное человеку, работает у мангустов, недавно выяснили британские зоологи.