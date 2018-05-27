«Бигуди с тапочками не хватает»: Ани Лорак назвали домохозяйкой на красной дорожке

Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников своим домашним образом, созданным гладко зачесанными волосами и шелковым халатом. И хотя звезда сумела выделиться на красной дорожке музыкальной премии, выбрав вместо лоска и глянца светской львицы наряд домохозяйки, ее выход вызвал немало насмешек со стороны публики сети.

В эту субботу в «Крокус Сити Холле» уже в восьмой раз прошла музыкальная премия телеканала RU TV. В этот вечер все сливки шоу-бизнеса собрались на мероприятии не только для того, чтобы побороться за звание лучшего артиста. Многие из них всерьез подошли к созданию своего образа и нарядились от души, дабы стать звездой красной ковровой дорожки. В экзотическом наряде прошлась под вспышки папарацци и украинская певица Ани Лорак, блеснув своим платьем-халатом с перьями в лучших традициях героинь черно-белых фильмов.

Впрочем, домашний наряд, расшитый райскими птицами, не пришелся поклонникам по вкусу. Несмотря на действительно неожиданный образ, такой подход к престижному светскому мероприятию возмутил некоторых обывателей. Публика однозначно отметила, что негоже являться на церемонию награждения в халате, пусть даже и таком роскошном. По мнению зрителей, такое поведение указывает на неуважительное отношение как к коллегам, потратившим не один час на создание утонченных образов, так и к обывателям, вынужденным вместо светской львицы любоваться на домохозяйку.

«Извините граждане, но я проспала и прибежала в чем была» «Халат-халат. Но благодаря халату запомнится. Правда, Бузову не обскакать» «О боги. Зачем халаты надевать на красную дорожку?» «Я поняла. Это образ домохозяйки» «Из душа и сразу на сцену! Нет, ну в самом деле, где причёска и почему на ней халат?» «Как ни крути, а на премию в халате не ходят, выглядит как домохозяйка, которая вышла за глебом и заблудилась» «Вот умора. Бигуди с тапочками не хватает для полноты образа!»

Стоит отметить, что в отличие от привычных сценических образов, на этот раз дива не стала светить своим нижним бельем, выбрав довольно скромный по своим меркам наряд. И хотя поклонники искренне поздравили своего кумира с получением награды в номинации «Лучшее концертное шоу», однако все же настоятельно порекомендовали в будущем удивлять изысканными платьями вместо домашних халатов.