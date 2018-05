По формуле 

Гонка в Монако — не только самый престижный, но и самый гламурный этап сезона. В рамках уикенда проходит масса светских мероприятий. Одно из них — Amber Lounge Fashion Show, в рамках которого по подиуму прошли пилоты Формулы-1. Непривычные к такой работе гонщики откровенно смущались и чувствовали себя не в своей тарелке — они вообще не привыкли носить что-то кроме форменной одежды.

Фактически из всей экипировки спортсменов именно шлем является единственным полем для экспериментов. Но так было не всегда. До 2000-х пилоты использовали один и тот же дизайн шлемов на протяжении всей карьеры, а цветовая схема его была простой и консервативной.

Новую моду подхватили и другие пилоты, что не понравилось чиновникам из международной автомобильной федерации (FIA). Чехарда с дизайном шлемов вела к размыванию идентичности пилотов и путала болельщиков. В итоге зимой 2015 года в регламент соревнований были внесены поправки, которые запретили пилотам менять оформление своих шлемов по ходу сезона. Впрочем, на небольшие корректировки оттенка и добавление блесток чиновники смотрят сквозь пальцы.

За пределами гоночной трассы Майк и вовсе был настоящей иконой стиля. Он обожал твидовые пиджаки, жилетки и кепки, которые снимал лишь для того, чтобы надеть шлем. Хоторн был первый плейбоем в истории Формулы-1. Он курил трубку, был всегда окружен женщинами и не скрывал любви к спиртному. Гонщик частенько засиживался в пабах до зари, а его любимой похмельной игрой с утра была охота на велосипедистов. Товарищ и главный соперник Хоторна в сезоне 1958 года сэр Стирлинг Мосс вспоминал, что Хоторн садился на мотоцикл, брал в руки деревяшку и старался на ходу выбить велосипедистов из седла.

Столь разгульный образ жизни был во многом связан с уверенностью Майка в скорой смерти. Помимо того, что с 1956-го по 1958 год четверо его напарников по Ferrari погибли в гонках, а сам он стал причиной страшной аварии на гоне 24 часа Ле-Мана 1955 года, стоившей жизни 80 зрителям, Хоторн страдал от болезни почек. По оценкам врачей, жить ему оставалось всего несколько лет. Став чемпионом и похоронив лучшего друга и напарника по Ferrari Питера Коллинза, Майк повесил шлем на гвоздь. Он хотел прожить последние годы жизни вместе с возлюбленной, но спустя всего несколько месяцев погиб в дорожной аварии.

В конце 60-х — начале 70-х гонщики будто сорвались с цепи. The Beatles, Rolling Stones, Джими Хендрикс, Doors и другие рок-группы звучали из каждого радиоприемника, их концерты собирали стадионы, а внешний вид становился примером для подражания. Не стали исключением и пилоты, из-за недостаточных требований к безопасности все еще игравшие со смертью в кошки-мышки. Пожалуй, никогда еще музыканты и гонщики не были столь похожи друг на друга.

Джеки происходил из древнего шотландского рода и был потомком королевы Марии Стюарт. Желая подчеркнуть свое происхождение, Джеки нанес на свой шлем родовой тартан — клетку, которая у шотландский кланов играла роль герба. Большое внимание Стюарт уделял своему внешнему виду и вне гоночного автомобиля.

«Я понимал, что мне нужно быть хорошо одетым, чтобы производить на людей правильное впечатление. Поэтому я всегда тщательно подбирал костюм, куртку и брюки. Была еще одна важная деталь — мне нужно было носить что-то на голове, чтобы длинные волосы не путались. Я решил, что гонки требуют чего-то более трендового, чем банальная бейсболка. Я остановил свой выбор на вельветовой кепке в стиле той, что носил в те времена Джон Леннон », — вспоминал Стюарт в своей автобиографии Winning is not enough.