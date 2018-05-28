Красивые поздравления с днем рождения для женщины

День рождения — любимый праздник многих людей. Мы всегда к нему готовимся: зовем родных и близких, готовим стол, новый наряд. Всегда приятно видеть близких и друзей в хорошем настроении, а получать подарки еще приятнее.

Теплые, душевные слова ценнее, чем дорогие подарки. Поздравить с днем рождения женщину непросто. Здесь не подойдет банальный набор слов. Ведь женщина любит ушами. И если сказанные слова дойдут до ее сердца, согреют душу, значит, подарок получился.

Поздравления для члена семьи, подруги или коллеги не могут быть одинаковыми. Подарки и поздравления должны соответствовать ситуации. Поэтому слова поздравления с днем рождения и пожелания имениннице делать одинаковыми совершенно неуместно.

Правила составления поздравления

Составить поздравление нужно так, чтобы оно было необычным, ярким, пусть и коротким, но запоминающимся. Все поздравительные речи условно состоят из трех частей:

Приветствие. Поздравление. Пожелания. Количество частей можно увеличить, если это родной человек и хочется сказать больше теплых слов. Тогда план можно немного изменить:

Приветствие. Обращение. Комплимент. Поздравление. Пожелание. Приветствие. Если вы хотите поздравить коллегу или руководителя, то обращаться к ней нужно по имени и отчеству. Начинать лучше со слов «Дорогая» или «Уважаемая». Если поздравление предназначено близкому члену семьи или подруге используются более неформальные обращения. Например: «Милая», «Любимая», «Родная» и др. Если поздравление звучит в узком кругу, то можно вспомнить ласковые детские (необидные) прозвища, использовать ласковые слова.

Комплимент. Подумайте, с кем или с чем, ассоциируется именинница. Это могут быть:

звездочка; солнышко; цветок; птица; котенок. Тогда продолжение после обращения будет таким: «Ты (вы) — словно прекрасный цветок», или «Звенящий свежий ручеек». Затем обязательно нужно пояснение к ассоциациям. «Ты похожа на звенящий веселый ручеек, с которым всегда весело и радостно», или «…как яркая звезда, яркая, манящая, загадочная».

Стесняться использовать разнообразные эпитеты не нужно. Главное, чтобы они прозвучали искренне, от души. Если комплимент должен прозвучать для коллеги, то акцент делаем на деловые и профессиональные качества. Упоминание о хороших чертах характера тоже будет уместным.

Пожелания. Это главная часть поздравления. Много придумывать не нужно. Главное, не использовать избитые фразы. Для коллеги или руководителя универсальным остаются пожелания быть таким же … и перечислить самые лучшие черты именинницы.

Пожелание для подруги или близкого человека должны быть более личными. Можно упомянуть о заветной мечте, если это, конечно, не является секретом для остальных присутствующих. Личные секреты именинницы не стоит раскрывать. Возможно, это будет неприятно.

Красивое поздравление

Можно сочинить поздравление и поздравить с днем рождения женщину красиво. Для поздравления главное его смысл и неповторимость. И неважно будет оно озвучено по телефону, прозвучит за праздничным столом или отправлено в сообщении. Сочиняя свое неповторимое поздравление, воспользуйтесь интересными идеями:

Если вы хорошо знаете именинницу, то акцент можно сделать на ее увлечениях и интересах. Например: «Париж, шоколад, фотография». Затем комбинируем слова в небольшую фантазию. Например: «Желаю тебе съездить в Париж! Попробовать великолепный L'Amazone и сфотографироваться с метром Патриком Роже на фоне его великолепных шоколадных скульптур!». Узнайте ее мечту. Например, «путешествие на огромном круизном лайнере». Тогда текст может быть таким: «Желаю не отказываться от своей мечты и однажды проснуться от свежего легкого бриза, ласково играющего твоими волосами. Вокруг только синие бескрайние океанские просторы, восходы и закаты солнца, встающего из-за края Земли». Имениннице будет приятно, что вы помните о ее мечте и поддерживаете. Даже просто мысли о приятном, поднимут ей настроение. Используйте цвета — напишите цветное поздравление. Схема проста: «Желаю тебе белых благоухающих лилий, светло зеленого настроения, голубых бескрайних морских просторов, карих любимых глаз, радужного разнообразия на столе». Существительные и прилагательные можно выбрать любые. Вариантов здесь очень много. Возьмите за основу глаголы, особенно если именинница очень активный и деятельный человек. Примерная схема: «Желаю тебе создавать — только шедевры, любить — беззаветно, жить — красиво, ценить — жизнь, каждый ее миг». Глаголы можно выбирать любые. Можно взять за основу прилагательные. Особенно если именинница ценит красоту и любит комфорт. Для нее составить можно поздравление из ощущений. «Желаю тебе ароматного кофе по утрам и освежающего коктейля летом; славной компании, нежных цветов и дорогих сердцу глаз каждый день». Здесь будут уместны любые душевные слова: легкого аромата свежей малины, утреннего щебетанья птиц, уютного кресла рядом с камином во время дождя, наших любящих улыбок. Хорошая основа — время. Время суток или времена года — как вам больше по душе. Вот такие простенькие примеры: «В мороз — искристого веселья, в жару — прохлады у ручья, весной — цветов и вдохновения, а осенью — уюта и тепла». «Ночью смотри волшебные сны, утром — взбодрись и радуйся жизни, днем делай то, к чему лежит душа, вечерами — радуй близких людей». Составьте ваши поздравления и пусть они будут всегда искренними, красивыми, оригинальными и от души.

Поздравить с днем рождения женщину прикольно

Вспомните последние юбилеи или дни рождения, где вы были в качестве гостя. Все сидят за столом, гости один за другим произносят одни и те же фразы, похожие как две капли воды пожелания. Общий смысл пожеланий — деньги, здоровье, любовь, счастье. Кто-то время от времени пытается сказать что-то от себя. Чья-то речь затягивается, и дослушивает поздравляющего, только именинница. В разных компаниях попадаются разные оригиналы. Один, имитируя восточный акцент, долго рассказывает что «по одной очень длинной, но очень опасной дорогой ехал…». Другая, нарядившись поварихой, с двусмысленными шутками дарит то огурцы, то морковки. Для разнообразия звучат глуповатые стихи с готовых открыток.

Скоро ваша очередь и вам очень не хочется повторять за всеми одни и те же фразы. Будьте оригинальным, внесите разнообразие. А самое главное — долго готовиться не надо. Скажите имениннице, что ваши пожелания скрыты в ее имени. И вы их ей расшифруете.

Например, именинницу зовут Полина. Получается красиво, коротко и прикольно:

П — Поклонников твоего таланта пусть увеличится количество. О — О здоровье не беспокоиться. Л — Любви с первого взгляда. И — Интерес к творчеству, чтоб не остывал. Н — Надежда и вера в лучшее будущее. А — Адекватных людей вокруг. Очень интересно получиться, если вы сможете вставить индивидуальные моменты, касающиеся именинницы.

Н — Никогда не унывать. А — Активнее предметы в универе изучать. Т — Таланты и способности не скрывать. А — А все неудачи забывай. Ш — Шпаргалки чтоб никогда не находили. А — А каникулы, чтоб почаще были! Поздравить в день рождения женщину прикольно в прозе

Оригинальным будет поздравление с действием. Например: церемония с цветным песком. Выбираем цвета, несущие символическую нагрузку:

желтый — оптимизм; фиолетовый — духовность; оранжевый — энергия; зеленый — гармония; красный — жизнь и т.д. Песок готовится заранее в небольших емкостях — бокалах, фужерах. Еще одна емкость, где все цвета будут смешиваться. После пожелания цвета, песок высыпается в емкость. Можно включить красивую фоновую музыку. Получится очень красиво: внутри стеклянной емкости образуются цветовые завихрения из разноцветного песка. В конце церемонии сосуд закупоривается и вручается имениннице после коротких поздравительных слов.

Как не надо поздравлять

Поздравляя с днем рождения многие люди, не подозревая, делают ошибки. Для тех, кто поздравляет это обычно незаметно. Однако имениннице часто бывает очень обидно. Чтобы этого не допустить, надо знать, что нельзя не говорить и как правильно сказать то, что хочется.

Часто на мероприятиях по случаю дня рождения звучат очень душевные и искренние пожелания имениннице: устроить, наконец, свое личное счастье, зарабатывать больше денег, встретить достойного мужчину. Получается, что каждый из приглашенных хоть и искренне, но при всех, говорит о проблемах именинницы. У нее не устроена личная жизнь, что она до сих пор несчастна, у нее нет достойного спутника и нет денег. К концу вечера виновница торжества — самый несчастный человек на земле. Безусловно, никто из присутствующих не хотел ее обидеть. Ведь все искренне и от души желали ей всего хорошего. Но люди по-разному воспринимают информацию о себе. Кто-то будет рад этим словам, а кто-то обидится надолго. Никогда не говорите о проблемах именинницы. Старайтесь продумать заранее, о чем будете говорить. Лучше красиво и коротко своими словами скажите о том, как вы рады, что она рядом. Нельзя говорить о возрасте именинницы. Возрастом гордятся только молоденькие девушки. Женщины предпочитают скрывать свой возраст, и открыто объявлять об этом широкому кругу гостей не следует. Нельзя шутить в этот день над внешностью именинницы. Естественно, что она старалась, наряжалась, делала прическу, а вам захотелось пошутить на эту тему. Нельзя делать этого, даже если это не всерьез. Не надо желать «стать еще красивее». Получается, что именинница недостаточно хорошо выглядит. Это обидно. «Будь всегда такой красивой» или «Оставайся такой же красивой» — это намного лучше. Если вы решите вспомнить какой-нибудь случай из прошлого, то вспоминайте только что-то позитивное и доброе, что не смутит именинницу. Не нужно рассказывать большому кругу гостей какие-либо пикантные подробности. Особенно, если это касается детских воспоминаний, болезней или отношений с противоположным полом. Вспомните, какие пожелания мы слышим и как они звучат. «Чтобы БЫЛО здоровье, счастье, любовь! Чтобы ты БЫЛА такой же красивой!». Какой смысл в пожелании, если оно в прошедшем времени? Правильнее будет так: «Пусть у тебя будет здоровье, счастье, любовь!», «Пусть каждый день наполнится счастьем!» Стало намного лучше. «Оставайся такой же, как прежде!» Говоря это мы хотим сказать, что нам симпатичен человек, его качества, и мы хотим, чтобы эти качества сохранялись. Получается, что мы желаем имениннице не меняться, не развиваться, не приобретать жизненный опыт и т.д. Прикольные поздравления

Создавая шуточное поздравление, обратите внимание, есть ли у именинницы чувство юмора или нет. Близкую подругу можно поздравить, используя шутки и приколы. В узком кругу вспомнить о смешных случаях из жизни, приколы над именинницей, шутки про возраст вполне уместны.

Можно, например, подарить портрет именинницы ручной работы, созданный, на глазах у именинницы. Нужно приготовить рамку, лист и фломастеры. Рисуем портрет и одновременно комментируем:

Нарисую глаза ………. прекрасные:

Голубые, ясные.

Ресницы взлетают, аж до бровей,

Глаза прекрасны, взор стал веселей.

Почти прямой и красивый рисую здесь нос Забавный, похож на веселый вопрос.

Прекрасным зубам здесь самое место,

Большая улыбка — чтоб им не было тесно.

Щеки бледны, я наверно подкрашу.

Бриллианты ушами немного украшу.

Вместо волос — прическа колоновидная,

Наша …….. невеста завидная.

Дальше рисую красивое тело.

Руки умелые ко всякому делу.

Ножки рисую ……… скорей,

Да не какие-нибудь, а постройней.

В модные туфли ножки обую.

Доброе сердце ей нарисую.

Еще, изображу внутри ей загадку.

Женскую изюминку — самую сладкую!

Платье рисуем, ну очень гламурное,

Сверху в рюшах, а снизу — ажурное.

Еще в руках сумочка из крокодила

В ней косметичка и модная мобила,

Еще карточка с банковским счетом,

В котором нулей, ну просто, без учета

Рисую рядом с …….. машину крутую

И дачу у моря, ну очень большую

Еще рядом с домом удобный гараж

И для путешествий готовый багаж!

Вверху напишу: «С днем рождения!»

Я ж пожеланий добрых не жалею!

Цветы и салют в углу нарисую!

Вручаю портрет и ……… целую!

Поздравление — «Вася — лучший подарок для женщины». Для этого поздравления заранее рисуется на листе «Васю». Делаем Васе съемные семейные трусы. На их месте снизу вполне приличные с надписью « С Днем Рождения».

Вася удобен и в сложенном виде не займет много места.

Всегда встречает грустной улыбкой Мадонны

Если ничего не получается и все идет не так Вася всегда на месте!

Можно бросать дротики! И он не обидится.

Если будет скучно — можно нарисовать новые трусы!

Васю даже можно раздеть! Снимаем съемные трусы, показываем надпись и поздравляя своими словами, вручаем.

Безусловно, подобрать поздравление для женщины не такое уж и легкое дело. Ведь у каждой свои предпочтения и с возрастом их становится все больше. Но если именинница — это близкий и хорошо знакомый человек, то сказать приятные и нежные слова трудности не составит. Самое главное — говорите важные и приятные слова конкретной женщине. Поздравления, которые можно говорить на любом мероприятии и для любого человека — плохие поздравления.