Экзодерил от грибка ногтей

Онихомикоз — так называется грибок ногтей. Это вопрос, который вслух не обсуждают. Это состояние, когда постоянно ноги надо прятать в носки, и при людях стыдно разуться.

Чаще всего грибок поражает людей, не следящих за собой. Однако и совершенно приличные люди не застрахованы от того, чтобы «подхватить» грибок в общественной душевой, аквапарке, бассейне. Чем лечить грибок? Первым вспоминается препарат Экзодерил, он очень хорошо помогает от грибка ногтей, лучше своих аналогов, о чем говорят отзывы пользовавшихся препаратами людей. И цена на лекарство дешевле других препаратов, вполне доступная, и продается лекарство в аптеках без рецепта.

Внешний вид ногтей, пораженный микозом, совсем не привлекателен. Лечить микоз долго и сложно, процесс выздоровления длительный, зачастую возникают рецидивы заболевания. Причина тому — позднее обращение к дерматологу, попытка самостоятельного лечения, небрежная личная гигиена.

Причины распространения грибковой инфекции

Статистика инфицирования патогенами грибка показывает, что сегодня микозом заражена четверть населения Земли. Каждый 10-й пациент на приеме у дерматолога заражен онихомикозом. Из-за этого очень высок риск повторного инфицирования. Микозные патогенны широко распространены по причине высокой стойкости возбудителя — микромицета. Он долгое время сохраняет жизнеспособность в активной форме, особенно во влажной среде.

Провокаторами распространения микозной инфекции являются:

· растирание стопы в тесной или неудобной обуви; · длительный прием стероидных или антибактериальных препаратов; · проведение сеансов химиотерапии; · наличие в организме ВИЧ инфекции; · эндокринные патологии; · хронические патологии ЖКТ; · слабый иммунитет на фоне частых простудных воспалений. Переносчиками патогенных микробов могут быть как сам человек, так и домашние питомцы. Микроспорию уже неоднократно диагностировали у кошек, собак и мелких грызунов.

Фармакодинамика Экзодерила

Средство в любом виде выпуска предназначается для наружного применения. При нанесении на пораженные ногти начинает вырабатываться сквален-2,3-эпоксидаза, уменьшающая количество эргостерола в теле грибков.

Основа лекарства — синтетический антимикотик, имеет высокую активность против разных типов дерматофитов, грибков дрожжевой или плесневой этиологии. Экзодерил применяется у человека от грибка ногтей, действует лучше, чем его аналоги, его цена на порядок дешевле стоимости других препаратов, и отзывы о нем в сети и в аптечных Книгах посетителей только позитивного направления. Причина тому — антибактериальное средство эффективно действует против грамположительных и грамотрицательных бактерий, которые и приводят к развитию инфекции на ногах.

Действие против воспаления помогает бороться с теми последствиями, которые вызывает нашествие грибков на ногтевые пластины — уходит зуд и краснота, стирается картина воспаленного ногтя. Однако эффективное действие фунгистатического и фунгицидного направлений зависит от штамма грибов. Практика показывает, что не против всех штаммов гриба Экзодерил проявляет высокую действенность.

Показания к применению

Первые признаки клинического проявления грибка, которые чаще всего проявляются между пальцами и в расслоении ногтей, следует спешить на прием к дерматологу. Именно спешить, так как грибки любых видов имеют тенденцию к быстрому размножению, и площадь поражения на ногах увеличивается очень быстро. Следует незамедлительно начинать лечение. Именно Экзодерил назначает дерматолог от грибка ногтей, хоть аналоги и дешевле по цене, но по фармакологическому действию и отзывам уже вылечившихся людей этот препарат оказывается наиболее эффективным.

Экзодерил лечит разные формы грибкового поражения:

· эпидермофитию стоп; · микоз между пальцами; · онихомикоз — поражение ногтевых пластин; · трихофитий — стригущий лишай; · микроспорию — поражение кожи головы; · кандидоз; · дерматомикозы разной этиологии; · отрубевидный лишай; · отомикоз — грибковое поражение слухового прохода в ушах. При лечении Экзодерилом есть жжение, проявляется небольшое покраснение в области обработки ног, кожные покровы высыхают и шелушатся. Эти явления нормальные, их не следует опасаться. Так как грибок, им пораженные ткани отмирают, а под ними будет проступать свежая, здоровая кожа.

Редко на Экзодерил появляется аллергия. Она проявляется зудом, сильным покраснением в месте обработки. Надо сразу же обмыть ноги, смыть остатки мази с кожи, принять антигистаминное лекарство и обратиться к врачу за новым назначением.

Противопоказания

Во время беременности препараты Экзодерила в разных формах не рекомендуются к применению. Конечно, отмечено, что у него нет тератогенного и эмбриотоксического влияния при местном применении. Однако врачи оценивают потенциальные риски выше, чем ожидаемую пользу от применения лекарства. Есть аналоги гораздо более мягкого действия, со значительно низкими рисками для беременных. То же относится и к периоду лактации.

Фармакологические формы Экзодерила противопоказано применять при наличии:

· повышенной чувствительности к компонентам препарата; · открытых ранок в области предполагаемой обработки. До 18-летнего возраста препараты Экзодерила не назначаются.

Аналоги и дженерики Экзодерила

В аптеках предлагается большой выбор препаратов антимикотического действия для местного и системного применения. Покупатели могут подбирать, советуясь с врачом, доступные по цене препараты с аналогичным действующим веществом. Одни люди отдают предпочтение «раскрученному» в рекламах, дорогостоящему бренду, другие доверяют дешевым аналогам.

Сколько людей покупают Экзодерил от грибка ногтей, несмотря на то, что цены на аналоги дешевле, и оставляют хорошие отзывы о его применении. Но столько же покупателей отдают предпочтение более дешевому дженерику или аналогичному препарату. Здесь важно точно уяснить себе, что действующее вещество во многих препаратах одно и то же. Так зачем же переплачивать за дорогие лекарства, особенно пенсионерам.

Наиболее известный аналог Экзодерила — отечественный Микодерил. Его основное вещество то же. Что и у Экзодерила — нафтифин гидрохлорид. Формы выпуска Микодерила — крем, гель, раствор. Хорошо отзываются врачи и о лекарствах Экзостат Вертекс, Экзо-дерм, Клотримазол, Ламизил.

В разных формах выпускаются антимикотики с торговыми наименованиями:

· раствор Кандид; · карандаш Экзилор; · лак Лоцерил; · крем Низорал. Все эти препараты нашли своих покупателей, все они пользуются спросом. Ведь каждый человек индивидуален, и выбирает средство от грибка по своему вкусу, кожным ощущениям, первому действию. Но всегда надо советоваться с лечащим врачом.

Отзывы пациентов

Общее число отзывов имеют позитивную окраску. Отрицательные отзывы оставляют пациенты, у которых пошла аллергическая реакция на препарат или же его компоненты, те, кто нарушил требования Инструкции по применению, и те. Кто просто применял лекарство без назначения врача.

Иван, 54 г.

Грибок мучил не особо, но чтобы не принести с рабочими носками его домой, в семью, решил серьезно пролечиться. Врач назначил Экзодерил. Я не стал считаться с ценой и искать более дешевые заменители. Сразу же заметил действие лекарства — ранки между ногтями быстро затянулись, перестали мокнуть, ногти немного выровнялись. Купил второй тюбик мази, чтобы продолжить лечение и совсем избавиться от грибка.

Ксения, 34 г.

Работаю по вахтовому методу, 12 часов в рабочих носках, ноги потеют, переодеться совершенно некогда, у нас бешеный ритм загруженности работой. К вечеру стала замечать покраснение вокруг ногтей на ногах, ногти будто бы вздыбились. Подумала, что от тесной обуви. Закончилась вахта — я сразу же пошла к дерматологу, потому что дома трое детей, и не хочется им передать какую-нибудь инфекцию. По назначению врача купила Экзодерил и не пожалела: вылечилась буквально сразу же. Теперь буду брать крем с собой на работу, чтобы в перерыве обрабатывать ноги для профилактики.