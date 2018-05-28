Медведь и пчелы удивят хабаровчан на «Нашем выборе 27»

Гостям выставки-ярмарки «Наш выбор-27», которая уже совсем скоро состоится на набережной Хабаровска, предстоит попробовать многочисленные сорта дальневосточного меда и встретиться с истинным ценителем меда — медведем.

Покажут им и настоящий улей с пчелами, рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор кооператива «Таежная пасека» Оксана Лебедева

Угостят гостей и специфичным напитком — медовым сбитнем, приготовленным из меда и целебных трав в специальном котле.

— Зону, где мы будем представлять нашу продукцию, конечно, сделаем безопасной. Например, чтобы не допустить укусов пчел, обтянем улей прозрачной сеткой, — рассказала Оксана Лебедева.

Идеальный мёд Пасека, состоящая из 250 ульев, досталась нынешнему директору кооператива в наследство от отца. Поэтому она позиционирует бизнес исключительно как семейный. Оксана утверждает, что они прилагают все усилия, чтобы создать качественный и вкусный мед. Отличительной чертой кооператива можно считать и то, что мед фасуется без дополнительной тепловой обработки.

По словам директора, кооператив «Таежная пасека» одним из первых начал проставлять на рынок большое количество разновидностей сладкого продукта.

— Раньше пчеловоды, в большинстве своем, разделяли мед на липовый и цветочный. Но на Дальнем Востоке его разновидностей гораздо больше: из серпухи, аралии, амурского бархата, — рассказывает Оксана. — Только в нашем регионе встречается редкий мед из леспедецы. Такой продукт белоснежного цвета, вкус которого отличается особой кислинкой.

По словам пчеловода, разновидности меда, собранного в Хабаровском крае, отличает то, что он, в большинстве своем, таежный, поэтому не приторный, с насыщенным вкусом, очень густой консистенции и не сильно терпким ароматом.

— Сейчас мы заканчиваем оформление участка в рамках программы Дальневосточный гектар. Он находится рядом с нашей пасекой. Территорию, расположенную на склоне сопки, к осени будем заполнять саженцами сортовой малины. Это еще одно место для активной работы пчел, — объяснил пчеловод.

Ягодный Восток России

Около года назад компания «Таежная пасека» начала заниматься дикоросами. Покупателям предлагаются соленый папоротник, сушеные ягоды лимонника, его сок.

Сбору и продаже ягоды кооператив уделяет отдельное внимание. В настоящий момент закупает на Сахалине понижающую давление краснику (клоповку).

— В этом году хотим организовать заморозку в пунктах сбора голубицы и жимолости. Для этого приобретем оборудование для мгновенной заморозки, чтобы, все ягодки были отделены друг от друга, — рассказала Оксана. — Пока эти виды ягод на Дальнем Востоке в промышленном масштабе не реализует никто. Тогда же мы займемся сиропами, вареньями, конфитюром, и медовыми миксами из таежных ягод

Многое из перечисленного кооператив «Таежная пасека» представит на выставке-ярмарке «Наш выбор 27».

— Такие ярмарки — хорошая платформа, на которой можно познакомить жителей края и гостей края с нашей продукцией, стать узнаваемыми.