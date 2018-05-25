Расписание литургий в Родительскую Субботу изменилось

Храм Иоанна Предтечи в районе Братеево изменил расписание богослужений на период празднования великого христианского праздника — Дня Святой Троицы.

Так, в пятницу, 25 мая, накануне Троицкой Родительской Субботы утреня с поминовением начнется в 17:00. В саму субботу в храме пройдут две литургии, в 7:00 и в 9:30.

Но на этом Родительская Суббота не завершается: вечером, в 17:00, начнется Всенощное Бдение. Кстати, по христианскому обычаю этот этап считается началом празднования Дня Святой Троицы.

Праздник Святой Троицы является одним из главнейших праздников русской Православной церкви ; его еще называют днем сошествия Святого Духа.

Фото: Храм Иоанна Предтечи в Братеево