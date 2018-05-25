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Расписание литургий в Родительскую Субботу изменилось
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Расписание литургий в Родительскую Субботу изменилось 

Управа района Братеево города Москвы 25 мая 2018
Фото: Братеево
Храм Иоанна Предтечи в районе Братеево изменил расписание богослужений на период празднования великого христианского праздника — Дня Святой Троицы.
Так, в пятницу, 25 мая, накануне Троицкой Родительской Субботы утреня с поминовением начнется в 17:00. В саму субботу в храме пройдут две литургии, в 7:00 и в 9:30.
Но на этом Родительская Суббота не завершается: вечером, в 17:00, начнется Всенощное Бдение. Кстати, по христианскому обычаю этот этап считается началом празднования Дня Святой Троицы.
Праздник Святой Троицы является одним из главнейших праздников русской Православной церкви; его еще называют днем сошествия Святого Духа.
Фото: Храм Иоанна Предтечи в Братеево
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