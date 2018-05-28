«Худеющим не завидовать!»: Ирина Пегова рассказала о своей «провинциальной страсти»

Актриса Ирина Пегова отличается не только безусловным талантом, но и открытостью в общении с поклонниками и незаурядным чувством юмора, что она и продемонстрировала в очередной раз, поделившись своими тайными пристрастиями.

Ирина Пегова частенько откровенничает с поклонниками, рассказывая им о своей жизни и мелочах, которые доставляют ей радость. Именно за душевность и простоту в общении ее и обожают зрители, считая, что актриса напрочь лишена заносчивости и не подвержена звездной болезни. Недавнее откровение Ирины только добавило ее еще больше привлекательности в глазах поклонников, ведь артистка призналась в страсти, которую многие считаю чем-то неприличным. «А это ещё одна моя мания! Провинциальная Страсть! Да чтоб солененькие! Слабонервным не смотреть, а худеющим не завидовать!» — эмоционально подписала Пегова снимок, на котором можно увидеть обычные семечки.

Оказалось, что Ирина не одинока в своей страсти — практически все ее поклонники разделяют любовь к этому продукту, хотя и понимают, что начав щелкать семечки, остановиться уже практически невозможно. «Как заметил в своё время Задорнов, семечки в России это как подключение к вечности, к Нирване» «Ой как вас я понимаю! Эта такая Зараза пока не сгрызешь все не остановишься!» «А говорят семечки полезны! Надо только вовремя остановиться!» «Если бы проходили соревнования по количеству и скорости поедания, я бы, наверно, была бы чемпионом (хоть в чем-то)!Обожаю сам процесс!» «Семечки это счастье! А благовоспитанные друзья не понимают» «Ага, полностью поддерживаю. Семечки это зараза хуже интернета» Правда, в рядах поклонников нашлись люди, которые предостерегают актрису от этой пагубной страсти, справедливо полагая, что чрезмерное употребление семечек портит зубы и влияет на желудок, а также способствует набору лишних килограммов.

Кстати, непонятно, как сочетается у Ирины Пеговой любовь к калорийным семечкам с похудением. Несколько месяцев назад актриса, всегда отличавшаяся пышными формами, заметно похудела. Но не все были в восторге от нового образа Пеговой. Многие посчитали, что лишние килограммы не портили внешность артистки и даже попросили ее вернуться в прежний вес.