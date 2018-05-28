Бизнес в декрете: молодая мама, переехавшая в Тюмень, шьет эксклюзивные сумки из кожи лосося

Марина Трубникова стала женой любимого мужчины в 2011 году, а четыре года спустя у пары появился долгожданный первенец Ратибор. Сын рос, и молодой маме захотелось посвятить себя творчеству. Сначала были курсы по флористике и ночные попытки дома собирать эффектные букеты, после — желание петь на сцене, которое затмил страх выступления на публике. А в один прекрасный день муж объявил, что ему по работе необходимо переехать на ПМЖ в Тюмень. К новому дому семья привыкла быстро, а у Марины появилось новое интересное увлечение. Что было дальше, она рассказала 72.ru, а мы — вам.

Ратибор тоже пришёл на встречу с ребятами из 72.ru. И даже, так и быть, немного позировал фотографу

Будни декретницы и поставщики необычных товаров

— Думаю, многие мамы согласятся со мной в том, что в декретном отпуске почти каждый день похож на предыдущий. Именно с рождением ребёнка зачастую приходит осознание, что можно, если хочется, заниматься ещё чем-то помимо воспитания малыша и заботы о семье. Пока младенец большую часть суток спит, у мамы есть время на вышивку, шитьё, рисование. Да на что угодно! А ребёнок будет видеть и чувствовать, что вы рядом и никуда не спешите из дома по своим важным рабочим делам.

Молодая мама обожает создавать красоту своим руками. Запросто профессионально соберёт шикарный букет, например

Сумки начала шить совсем недавно, в ноябре 2017 года. Узнала о коже лосося ещё лет за пять до этого: муж увидел на выставке в Москве и рассказал об этом мне. Но он тогда занимался своим делом, я работала по найму преподавателем в языковом центре. Было как-то не до рукоделия, и эту затею пришлось отложить на потом. Когда вышла в декрет, вспомнила про свое желание попробовать создавать дизайнерские сумочки. Финансы на закупку расходных материалов выделил супруг. Это около 20 тысяч рублей.

Лососиная кожа удивляет своим богатством фактур и невероятной прочностью. Порвать один из таких лоскутков руками практически невозможно

С учётом дороговизны расходных материалов, удалось закупить не так уж и много расходников. Сырьё для сумок входит в разряд экзотических. Да, кожа лосося зачастую с рыбных заводов идёт в утиль, но при правильной выделке становится отличной экологичной основой для пошива дизайнерских аксессуаров.

Кожа лосося в пять раз более износостойкая, чем телячья или свиная. При аккуратной носке изделие из этого материала прослужит долгие годы, сохранив первозданный лоск

Выделкой кожи я сама не занимаюсь: это очень трудоёмкий процесс. Важно соблюсти ряд технологий, чтобы готовое изделие не излучало явно заметный издалека рыбный запах. Нашла отличных российских поставщиков, которые занимаются выделкой такой необычной кожи более семи лет. Делают всё качественно, создавая основу для моих сумочек с разной фактурой — глянцевую и матовую, с россыпью блёсток и без.

Без источников вдохновения творцы не могут. Марина постоянно узнаёт вести с модных показов и иногда черпает идеи в стильном глянце

Эскизы в блокнотах, россыпь лоскутков на столе и первые покупатели

— Мало кто знает, что натуральная кожа при закупке измеряется в квадратных дециметрах. Один лоскут кожи лосося может достигать пяти-шести, а стоить — до 1000 рублей. На одну крошечную сумку при этом уходит несколько кусочков.

Сначала нужно придумать, как скомпоновать детали. Это не так просто, как кажется на первый взгляд

Сумка из маленьких лоскутков может стоить дороже, чем из цельных пластов. Потому что затрачивается в разы больше времени, сил и других ресурсов. Пошиву предшествует гигантский пласт дизайнерской работы. Нужно придумать, как скомпоновать детали между собой, чтобы получилось красиво, аккуратно соединить между собой. И тщательно подобрать ткани-компаньоны.

Перед этим создаётся эскиз. При необходимости, в него можно вносить корректировки уже по ходу работы над аксессуаром

На сегодняшний день есть уже 12 готовых сумочек и клатчей разных форм и расцветок. Первые изделия я шила сама, в подруга мне помогала. На один аксессуар у нас уходило около трёх дней. После я наняла швею, которая отлично справляется с работой и в может пошить сумочку всего за день. Со временем, я надеюсь, у меня появится целый штат сотрудников.

Одна из готовых сумочек. И нет, она ни капли не пахнет рыбой. Честно-честно, мы проверяли

Первые две сумочки из блестящей кожи лосося я продала в канун Нового года, через пару месяцев после старта своего дела. Одну оставила себе. И продолжаю создавать изящные клатч-боксы, которые обязательно обретут своих хозяек.

Форма, как и цвет, может быть разной. Ценовой диапазон — от 7 до 12 тысяч рублей

Переезд в Тюмень и первые впечатления от города

— В этот город из родного Челябинска мы перебрались летом 2015 года. Скоро уже три года, как мы радуемся тому, что живём именно тут. До сих пор помню свои первые впечатления, это неописуемый восторг. Бродили с мужем по набережной, удивлялись красоте и ухоженности улиц. Мне нравятся необычные арт-объекты, скверы уютные в разных районах города.

Тюмень для семьи из Челябинска быстро стала родной. И подарила Марине вдохновение для создания уникальных сумок

В Челябинске очень много промышленных производств. Воздух там намного грязнее, это точно. К своему новому дому здесь, в Тюмени, привыкли быстро. Когда нас спрашивают: «Ну как вам тут? Нравится?», незамедлительно даём положительный ответ. Идеальный выходной для меня — в окружении мужа и сына. Так как супруг чаще всего очень занят, то ценю каждую минуту рядом с ним. Выходим гулять или идём куда-нибудь. Главное — все вместе.

Пока жена кокетливо улыбается фотографу, муж стоит рядом и ждёт любимую. На крупные городские события супруги стараются выбираться вместе

Доброе утро и грандиозные планы

— Каждое утро для меня начинается со звонкого крика «Мама, я хочу кушать!». Завтракаем, идём на прогулку. Если есть задача отшить новый клатч, едем к швее. Когда ребёнок днём спит, я делаю эскизы или занимаюсь другими своими делами. Когда куда-то еду, беру Ратибора с собой. Сейчас занимаемся сбором справок и документов, чтобы устроит его в детсад.

Наброски можно отыскать сразу в нескольких альбомах мастерицы. Сюда же она фиксирует список важных дел и все свои идеи по пошиву новых сумочек

Идеи эскизов иногда приходят в голову спонтанно, поэтому рисунки можно увидеть в каждом из нескольких моих блокнотов. Всё самое важное стараюсь фиксировать в смарфоне, но иногда записывают что-то от руки в тот же скетчбук. Мне нравится, что я могу свой день распланировать сама. Нет такого, что кто-то сверху диктует тебе распорядок дня. Это очень удобно. Пока нет огромной команды и масштабного производства, удаётся находить время на себя, на женские радости в виде ухода. Да, я хочу построить большой успешный бизнес и верю в свой успех.

Утаить от вас такую красоту было бы просто не простительно. Мы считаем, что на переднем плане — самая красивая сумка. Как она вам?

Если всё сложится как надо, осенью мои сумочки поучаствуют в московской неделе моды. Дальше — больше. Сейчас я учусь бизнесу и работаю вместе с Ратибором. Мы находим время почти на все (иногда уборка и готовка немного хромают). Твердо уверена в том, что реально быть мамой и заниматься развитием бизнес-проектов. Просто нужно встать и сделать первый шаг к мечте! Попробуйте! У вас обязательно всё получится.

Самое сложное — начать. Но если приложите усилия, у вас будут все шансы на успех

Другие истории тюменок, о которых 72.ru рассказал в рубрике «Бизнес в декрете»

Первая история о талантливой тюменской маме появилась на нашем сайте 13 октября прошлого года, и с тех пор мы познакомили вас с 21 жительницей нашего города. На случай, если вы пропустили какие-то из этих публикаций или хотите перечитать их, мы собрали ссылки на все интервью здесь.

Анастасия Яковлева благодаря видео с нафталиновой бабулей стала успешным Инста-блогером. Полина Островская зарабатывает около 50 тысяч рублей, выпекая вкусные торты на дому. Экономист Анастасия Демидова в декрете шьёт бонбон-одеялки. Татьяна Кизерова рисует шаржи и делает роспить по ткани, а Ксения Бенедюк устраивает выставки и ярмарки IgolkaMarket.

Ещё можете узнать, как Анна Дюжаева делает брошки ручной работы, Алекса Смирнова зарабатывает на рекламе для всемирно известных брендов, Наталья Минаева шьёт кукол, а Ольга Завьялова заведует семейной мастерской по изготовлению кроватей-домиков. Мама двойняшек Мария Синюкова руководит школой контента, Валерия Панкова создаёт альбомы в технике скрапбукинг, Ольга Отраднова мастерит детские игрушки и интерьерные вещицы из дерева. Наталья Примакина заработала больше миллиона рублей на пошиве шуб.

Ирины Романец — свой пункт проката платьев, у Люси Тюменцевой — успешный блог о городских событиях. Валентина Евдокименко владеет арт-лофтом для проведения праздников, а Екатерина Макарова осуществила свою мечту, отшивая платья для местных модниц и не только. Екатерина Семенова в декрете стала продюсером актрисы драмтеарта, Юлия Кувшинова открыла театр теней. Татьяна Абдрузакова пошла дальше, и теперь в Тюмени есть замечательный частный детсад.

В нашем предыдущем выпуске мы познакомили вас с Валентиной Кох, которая делает перманентный макияж и избавлает всех желающих от неудачных татуировок. А сегодня мы отправляем рубрику «Бизнес в декрете» на летние каникулы. Продолжение следует.