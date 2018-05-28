Архитектурные сокровища Перми: «дом со львами» и тайна «кабинета Чичерина»

Это известное пермское здание, построенное более 70 лет назад в стиле сталинского ампира, до сих пор является украшением улицы Монастырской. В народе его называют «домом со львами», но когда-то оно символизировало всю мощь пермской угольной промышленности, от которой сегодня остались полуразрушенные города. Сейчас «дом со львами» является архитектурным памятником. Его история — в нашем материале.

Строительство четырехэтажного здания управления комбината «Молотовуголь» началось в марте 1945 года и продолжалось до конца 1947 года. Считается, что дом строили немецкие военнопленные. По задумке архитектора Василия Чернова , величественное здание в стиле сталинского ампира с колоннами на фасаде, статуями львов и шахтеров должно было стать украшением набережной города и всей улицы Орджоникидзе (сейчас — Монастырская).

На архивных фотографиях хорошо видны статуи шахтеров и орден

Здание строили немецкие военнопленные

Сразу после строительства на фасаде установили гипсовые статуи шахтеров. Их расположили над колоннами, а посередине аттика появилось изображение ордена Трудового красного знамени, которым был награжден комбинат. В это же время главный вход украсили чугунными статуями львов. Кстати, похожие львы установлены возле знаменитых зданий в Санкт-Петербурге.

— Фасад имеет симметричное решение, акцентированное по центру портиком (крытая галерея, перекрытие которой опирается на колонны) и лоджиями, завершенным над четвертым этажом полукруглым аттиком, — поясняется в документах Госинспекции по охране памятников. — Углы фасадов оформлены в виде портиков. Портики решены в классическом стиле с капителями (венчающая часть) колонн и пилястр (вертикальный выступ стены). По высоте фасад имеет трехчастное деление: утяжеленная цокольная часть, центральная часть в два этажа и верхняя часть.

«Дом со львами» является архитектурным памятником

Кроме комбината «Молотовуголь» в 1950 годах в здании находились Западуралснабсбыт и научная библиотека. После административной реформы в 1957 году здание передали пермскому областному Совнархозу. Именно в это время Совет народного хозяйства Пермской области возглавлял известный промышленник Анатолий Солдатов , под руководством которого в годы войны в Перми создавались авиационные двигатели. Годы работы Солдатова в здании не прошли незаметно. Об этом напоминает мемориальная доска на фасаде.

Анатолий Солдатов руководил пермской промышленностью в 1950-х годах

В 1966 году «дом со львами» вновь поменял владельца — здание передали Управлению материально-технического снабжения Западноуральского региона. Оно в свою очередь разместило в нем подведомственное учреждение Западуралмашснабсбыт, которое занималось материальным снабжением промышленных предприятий в Пермской области и Удмуртии. В 1980-х годах учреждение переименовали в Пермское главное территориальное управление Госснаба СССР. В 1990-х годах оно было приватизировано и преобразовано в компанию «Пермглавснаб».

Внутри здания сохранилась широкая парадная лестница

Несмотря на долгую историю, внутри здания до сих пор сохранилась советская отделка: огромные керамические многоярусные люстры, деревянный паркет, большие лестничные проходы с массивными перилами.

Массивные колонны — одна из главных черт сталинского ампира

Главная тайна «дома со львами» — старинный мебельный гарнитур. В середине 1990-х он был найден там случайно. Историки и краеведы выяснили, что мебель принадлежала известному русскому дипломату Василию Чичерину. В XIX веке Чичерин перевез гарнитур в Рим из своей усадьбы в Тамбовской области. В 1920-х мебель по просьбе наркомата иностранных дел вернули в СССР. В 30-х годах гарнитур продали наркомату угольной промышленности, а в военные годы наркомат вместе с мебелью эвакуировали в Пермь. Краеведы считают, что большая часть предметов попала в Кизел, но 12 предметов — письменный стол, шкаф, диван, кресла, стулья и напольные часы — в «дом со львами».

Знаменитый «кабинет Чичерина» оказался в Перми во время войны

В здании находятся 12 предметов старинного гарнитура

«Кабинет Чичерина» был выполнен вручную. На многих предметах есть резьба, которая, как полагают ученые, может изображать историю рода Чичериных. Однако до сих пор неизвестно, кто и когда изготовил эту уникальную мебель. По одной версии, гарнитур был собран в 1880-е годы на известной мебельной фабрике Шмидта. По другой — мебель собрали в начале XIX века. Несмотря на споры ученых, старинный мебельный гарнитур сейчас находится в здании со львами и продолжает будоражить умы историков.

Историки до сих пор не знают точной даты изготовления этой мебели

Мастера вырезали барельефы вручную

Совсем рядом с «домом со львами», на пересечении Сибирской и Монастырской, находится особняк, в котором кутило пермское музыкальное общество. Подробнее о нем — в одном из прошлых выпусков «Архитектурных сокровищ Перми».