Шаврик, огуряла и другие ругательства, которые пропали из русского языка

Наш родной русский язык богат даже ругательствами. Некоторые древние ругательства мы используем до сих пор. Например, как всем известные слова «мерзавец» или «подлец». Однако многие ругательства навсегда затерялись во времени, и в современной речи им места не нашлось.

Встречают по одежке

В старину наши предки, встречаясь друг с другом, тоже первым делом обращали внимание на внешность. А потому и обменивались ругательствами, которые чаще всего отражали какие-либо отличительные черты оппонента. Например, вахлаком или захухрей называли неопрятного человека, неряху. Если тот при этом еще и плохо пах, о нем говорили, что он брыдлый. Выражение «шпырь голова» означало непричесанного человека. Маленького, невзрачного мужчину звали фуфлыгой от глагола «фуфлыжничать» — шататься без дела, жить за чужой счет. А затетехой или разтетехой называли полную, дородную женщину.

Провожают по уму В Древней Руси дурака называли «луд» от глагола «лудить» — обманывать. Кстати, отсюда произошло и слово «москолуд», которое образовалось от слияния двух слов «маска» и «луд». Москолудом называли шутника или проказника, в общем любителя подурачиться.

Слово «дурак» до сих пор является одним из самых популярных ругательств. Оно, как правило, имеет одно значение. Дураком чаще всего называют глупого человека. Однако раньше существовало множество других слов и выражений, передающих все разнообразие человеческой глупости. Так додиком обзывали безобидного дурачка, этакого простофилю, которого можно легко обвести вокруг пальца. Межеумок обозначал человека среднего ума, а мордофиля — кичливого дурака. Божедурьем называли глупого от природы человека. А околотенями на Руси ругали непослушных и недалеких отроков. Баламошкой звали человека, вышедшего из ума. А слово «невеглас» больше подходило невежде.

Отражение характеров

Разнообразие людских характеров и их поступков тоже нашло отражение в исчезнувших из современного русского языка ругательствах. Причем, для одной и той же характеристики существовало множество различных эпитетов. Так женщину легкого поведения обзывали гульней, ёндой (или шлёндой), мамошкой или плехой. Гулящего представителя мужского пола кликали балахвостом, блудяшкой, курощупом, бзырей или буслаем.

Про ленивого человека говорили печная ездова, лежака, мухоблуд, печегнёт. Всевозможных болтушек и сплетниц обзывали ёрами и лябзями.

Вопреки расхожему мнению, пьяниц на Руси тоже не любили и давали им весьма некрасивые прозвища. Например, тартыга от глагола «тартыжничать» — безобразничать. Причем, такое же значение имело и выражение «чинить огурство», от которого и произошло ругательство «огуряла» — безобразник. [С-BLOCK]

Любителя поживиться чужим добром, а попросту вора, называли хмыстенем. Так же в шутку называли и мышь от глагола «химистить» — красть, похищать. А в 2016 году археологи обнаружили берестяную грамоту со словом «посак», которое встретилось ученым впервые. Судя по контексту «посаками» также называли воров.

Всех нехороших людей обзывали шавриками, то есть кучкой экскрементов. Кстати, шаврик происходит от слова «шавель» — сброд, от которого предположительно и появилось впоследствии популярное ругательство «шваль».