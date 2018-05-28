Плот и горку для выдры Глаши сделали в Новосибирске

В Новосибирском зоопарке завершился четырехдневный семинар «Введение в благополучие животных». Он проходил под эгидой Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Последний день семинара был посвящен практике.

«Есть новые элементы обогащения среды, которые применили во всех указанных вольерах, — говорит заместитель директора Новосибирского зоопарка по научной работе Ольга Шило. — Мы впервые попробовали «принести» животным запахи. В вольерах в деревянных поверхностях просверлили небольшие отверстия и поместили туда ароматные травы. Новые запахи заинтересовали всех — от снежных коз до тигров. Для выдр мы сделали сразу несколько приспособлений. У них теперь есть горка, по ней они смогут скатываться в воду. А из старых пожарных шлангов сплетен плот. Выдры очень любопытны и умны, но при этом осторожны. Глава семьи выдра Глаша сейчас присматривается к новым предметам, и мы ждем, когда все выдры опробуют плот и горку».

В большом вольере для птиц сделаны новые приспособления для кормления. Две кормушки вкопаны в землю таким образом, что туда можно помещать, например, насекомых, червей. Птицам нужно будет их искать, добывать. В этом же вольере есть теперь специальная лужа. Для птиц, чья жизнь проходит у водоемов, она будет имитировать мелководье.

Амурским тиграм сделаны игрушки из канатов, пожарных шлангов и картонных коробок. Они перетягивали их, вырывали друг у друга. Надолго этих игрушек, конечно, не хватило. Но биологи зоопарка освоили новые подходы, поняли, чем еще можно занимать больших кошек.

И, наконец, самая сложная игрушка сделана для шимпанзе. За решеткой на специальный столик с отверстием и трубой помещается что-нибудь вкусное: орехи, сухофрукты и так далее. Чтобы их достать, Филя с Люсей должны использовать какую-то палочку, прутик.

«Шимпанзе в природе используют такие приемы, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Это непростой навык, обычно малыши учатся подобным хитростям у старших родственников. Филя и Люся пока не поняли, как решить задачу. С ними будут заниматься биологи. О результатах расскажем».