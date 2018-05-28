Когда нужно выкапывать луковицы тюльпанов?

Как определить по внешнему виду луковиц тюльпанов, готовы ли они к просушке, рассказывает эксперт Sobesednik.ru

Чтобы посадки тюльпанов были декоративными, луковицы ежегодно выкапывают, просушивают, сортируют и высаживают осенью, так, чтобы на клумбе они оказались одного размера.

Если листья зеленые, то луковицы еще не закончили формирование, а если пожухли, увяли, то дочерние луковицы уже очень слабо держатся за основную луковицу и при выкопке могут остаться в почве. Оптимальная фаза, когда нужно выкапывать тюльпаны — листья растений уже пожелтели, но еще не засохли.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №19-2018.