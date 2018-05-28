Студентка из Монголии нашла соотечественника в Челябинске и вышла за него замуж

74.ru продолжает проект об иностранцах, которые живут на Южном Урале. На этот раз мы познакомим вас с будущим психологом Агий Хурэлсух из города Улан-Батор (Монголия). Переезд в Челябинск стал для неё судьбоносным: здесь она познакомилась со своим мужем, хотя тот много лет прожил в Монголии, в одном городе с ней. Почему девушка готова променять квартиру на юрту и какие российские традиции её удивили — в нашем материале.

Соотечественников свёл Челябинск

Агий начала изучать русский язык в школе. После выпускных экзаменов она получила квоту на обучение в России и решила воспользоваться возможностью выучиться за рубежом. Надеялась, что её направят в Москву или Санкт-Петербург, но и Челябинск не разочаровал девушку. После получения диплома она мечтает работать с детьми с ограниченными возможностями. В свободное время девушка изучает английский, чтобы получить ещё и специальность переводчика.

— Первое впечатление о Челябинске — неприветливый железнодорожный вокзал. Я не понимала, куда мне идти, и никто не помог мне, — вспоминает она.

Муж Агий учится на офицера боевого управления

В последние годы у монголов, живущих в Челябинске, появилась традиция встречать земляков, которые приехали сюда. Так Агий познакомилась с мужем — он тоже приехал из Улан-Батора, чтобы выучиться на офицера боевого управления в ЧВВАКУШе.

— Познакомились мы в 2013 году, а поженились два года назад, — рассказала она.

Свадьба молодой пары прошла в национальном стиле

По словам девушки, она не рассматривала русских парней в качестве мужа, и родители даже не удивились, что в чужой стране она нашла себе соотечественника. Свадьбу сыграли в Улан-Баторе.

— У нас обычно едут на регистрацию в белых платьях, а в ресторане уже надевают национальные костюмы. Ещё есть выкуп. Но, в отличие от российских свадеб, у нас не просят денег. Приезжают с подарками, причем это можно сделать за полгода-год.

Полтора год назад в молодой семье появился малыш. Пока он живёт в Монголии с бабушками и дедушками. Студентам очень тяжело жить в чужом городе с ребёнком, признаётся Агий — за малышом элементарно некому присмотреть.

Публикация от 🇲🇳Mongolian 🌸 (@anhtsetseg) 7 Сен 2017 в 7:00 PDT — Кроме того, мне хочется, чтобы он сначала выучил наш родной язык, а здесь с ним будут говорить только по-русски, — рассказала она. — Знаю, что у вас большие очереди в детские садики, в которые надо записываться с рождения. У нас всё проще: исполняется два года и идёшь записываться.

Публикация от 🇲🇳Mongolian 🌸 (@anhtsetseg) 22 Май 2018 в 6:33 PDT Каждый семестр Агий старается досрочно сдать экзамены и зачёты, чтобы подольше побыть дома, тем более что туда она едет несколько дней на поезде. Недавно её муж уехал на Родину и пробудет там до сентября.

Готова жить в юрте

Монголия — удивительная страна, жители которой до сих пор чтят традиции. Например, большая доля населения до сих пор живет в юртах. И столица Улан-Батор — не исключение. В городах переносное жилище ставится на участок, застраивается вокруг хозяйственными постройками.

— Юрты — часть нашей традиции, — отмечает наша героиня. — Есть люди, которые живут в юртах, есть те, которые живут в других странах. При этом они могут спокойно прийти в город, где есть Wi-Fi и все блага цивилизации. Я всю жизнь жила в квартире, но у меня есть родственники, которые живут в юртах.

Девушка считает, что жить в юрте намного круче, чем представляют другие.

— Люди могли путешествовать по своей стране, жить там, где нравится и удобно. Не надо покупать землю, квартиры. Пожил, потом переехал, — рассказала она. — Я думаю, что у меня могли бы возникнуть некоторые сложности с домашними животными — коровами, лошадьми, барашками, верблюдами. Но я же монголка… справилась бы.

Агий считает, что кочевать по стране — это романтично

— А как же элементарные удобства? Например, утром голову помыть.

— Сейчас можно всё сделать — купить мягкую кровать, сделать душевую. Удобства — это не причина не жить в юрте. Наши предки ведь кочевали, и всё хорошо было.

Юрты и частные дома обычно топят углём. Из-за этого в городах стала ухудшаться экология. Власти идут на крайние меры, вплоть до отмены платы за электричество в ночные часы, чтобы люди ставили электропечи.

— В связи с глобализацией некоторые жители переезжают в столицу, но она рассчитана на 700 тысяч человек. Сейчас — 1,2 миллиона. Те, кому квартиры и дома не достаются, начинают жить в юртах, — рассказала Агий. — Естественно, придется топить. Используют уголь. Из-за этого экологические проблемы.

Монголка живёт в Челябинске уже пять лет По её словам, сейчас в городах идут перемены к лучшему. Ведётся стройка новых домов. Кстати, поэтому молодежь сейчас активно идёт учиться на инженеров и архитекторов. У монголов выкупают землю и взамен дают квадратные метры в многоэтажках.

— На переезд в квартиру соглашаются. Не потому, что надоело. Все берегут экологию и хотят жить в чистом воздухе, — отметила она.

Между тем наша героиня убеждена, что в Челябинске дела с экологией обстоят куда хуже.

— Здесь радиация. Знаю, что тем, кто жил в местах заражения, платят деньги. Думаю, радиация страшнее, чем уголь.

Публикация от 🇲🇳Mongolian 🌸 (@anhtsetseg) 16 Ноя 2014 в 9:14 PST Традиции общения монголов отличаются от российских. Например, если случайно наступил кому-то на ногу, надо пожать руку.

— Читала про это суеверие. Вроде как, если не пожмешь руку, станете врагами.

— Это не суеверие, а скорее, просто извинение, которое стало частью этикета, — рассказала она. — Ещё мы жмём руки, когда здороваемся, вне зависимости от пола. Больше всего меня удивило, как вы разговариваете с мамой и папой на ты. У нас это допустимо только с ровесниками или младшими.

Златоуст напоминает родной город

В Челябинске Агий побывала на Сабантуе, который проходил в Кунашакском районе. Говорит, он отличается от монгольского тем, что в её городе на празднике обычно проходят скачки на лошадях, соревнования по борьбе и стрельбе из лука.

— В Златоусте была. Напомнил Монголию, так как там, где я живу, много гор, деревьев и озёр.

Златоуст напомнил нашей героине о родном городе

Чингисхан — супергерой

Мы не могли не спросить Агий о Чингисхане, которого монголы по-прежнему почитают.

— Он объединил всех монголов и доказал, что не бывает невозможного. Он всех завоевал, — ответила она. — Да, он был очень строгий и жесткий. Даже мог своих убить за непослушание.

— Не удивило, что символ Челябинска — верблюд?

— Нет. Челябинская область когда-то принадлежал монголам, и здесь проходил торговый путь.

После окончания обучения девушка хочет вернуться в Монголию