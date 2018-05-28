Ещё
В Иркутской области проверят качество раннего урожая
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Жалею, что сразу не унесла ноги»
«Жалею, что сразу не унесла ноги»

В Иркутской области проверят качество раннего урожая 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
С 1 по 30 июня в Приангарье пройдёт месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.
В период проведения месячника для жителей региона будет работать горячая линия по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по телефону 8 (3952) 24-38-14 будут принимать звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктов.
АиФ Иркутск: последние новости
Зачем знать микроклимат своего участка? Секреты урожая от читателей «АиФ в Падением с третьего этажа закончилось селфи для братской школьницы Жизнь вопреки. Какие проблемы преодолевают родители «особенных» детей?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жалею, что сразу не унесла ноги»29
Как менялась Лолита Милявская3
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад18
Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод
Откровенный образ Решетовой никто не оценил26
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение