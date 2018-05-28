Пространства для разговоров, техно и соревнований кофеваров: в Ростове растет число «третьих мест»

Горожане все больше времени проводят вне дома и работы: они ходят на концерты, учатся играть в шахматы и гуляют по паркам. Городское пространство меняется: комфортную среду пытаются обустроить и власти, и предприниматели. Мы поговорили с представителями трех мест, в которых ростовчане проводят свободное время, и узнали, почему, как и зачем они возникли.

Создатель ростовского «Циферблата» Михаил Чуранов

Михаил Чуранов решил основать «Циферблат» после поездки в Москву

С чего началось?

Идея «Циферблата» принадлежит Ивану Митину . Его команда занималась социальным проектом «Стихи в кармане»: ребята печатали на карточках стихи и выкладывали их в публичных местах. Им нужно было место для встречи, чтобы обсудить, какие стихи напечатают, каким будет дизайн, что будут делать для проекта. Они собирались в разных кафе, на них косо смотрели официанты: ребята заказывали один чайник чая на всех и сидели много часов. И тогда родилась идея пространства, в котором не нужно будет ничего покупать или заказывать.

Они сняли комнату. Это было своеобразное помещение: нужно было зайти на второй этаж жилого дома по винтовой лестнице. Человек мог прийти, находиться там сколько угодно, а на выходе оставить любую сумму в чемоданчике. За счет большого ажиотажа этих денег хватало на аренду.

И тогда ребята решили сделать коммерческий проект с прописанными правилами. Они сняли большое помещение на Покровке, одна минута стоила рубль. Прошло семь лет. Сейчас работает 15 «Циферблатов». Это вся Россия, Великобритания, Словения, Монголия, Украина. «Циферблаты» везде называются одинаково.

Идея открыть его в Ростове возникла после того, как я побывал в «Циферблате» в Москве. Ростовский проект уникален количеством событий. Если в других может проходить 2 мероприятия в неделю, то у нас 20-30. Можно было выбрать любое пространство, но нам хотелось достаточно просторное. «Циферблат» находится в историческом особняке 1905 года в самом центре города.

Тогда в Ростове этим никто не занимался, мы были первопроходцами в городе. Сейчас становится больше площадок, которые занимаются мероприятиями. А антикафе (как клон «Циферблата») массово открываются и закрываются.

Что делаете?

Мы выпускаем мероприятия циклами. Например, недавно прошел цикл «Неизвестный Таганрог». Он включал в себя 5-6 лекций, по одной в неделю, лектор рассказывал о культуре Таганрога и о том, как зарождался этот город.

Раз в две недели у нас играют в кэшфлоу, это настольная финансовая игра Роберта Киосаки, которая учит мышлению инвестора. По средам у нас проходят психологические встречи с Михаилом Горбанем. На каждой лекции рассматривается одна тема. Мероприятие пользуется большим успехом: слушатели даже не всегда помещаются в комнату.

Несколько лет идут сторителлинг, где учат рассказывать истории, шахматный клуб, школа Improv — искусства выражать себя спонтанно.

Много разовых мероприятий: встречаем какого-то интересного человека и просим рассказать, чем он занимается. В прошлом году мы проводили цикл «нескучных лекций». Лично мне запоминаются именно встречи с интересными людьми. Примером может выступать Михаил Литвак, который получил международное признание. Меня удивило, что в Ростове есть очень известные люди и большинство даже не подозревает, что они где-то рядом.

В неделю в «Циферблате» проходит 20-30 мероприятий

Зачем?

Так бывает, что мы не всегда находимся дома или на работе, у нас должно быть третье место, в которое мы бы хотели прийти. Если у вас есть время, то вы можете сходить в кафе или ресторан. Но там вы ограничены: не можете встать из-за столика, подойти к людям и познакомиться с ними, что-то спросить, взять книгу с полки, поиграть на пианино, или самому сделать себе кофе под присмотром бариста. «Циферблат» — это свободное пространство, ваш второй дом с поминутной оплатой.

Поскольку мы делаем культурно-образовательные мероприятия, то собираем людей, которым это интересно. Часто в «Циферблате» образовываются пары: мой лучший друг здесь встретил свою будущую жену, я свою супругу тоже, она проводила мастер-класс по визажу. Многие знакомятся с людьми, с которыми в обычной жизни бы не познакомились: на улице неудобно, в магазинах — тоже, а здесь располагающая атмосфера.

Какие перспективы?

Мы будем двигаться к профессиональным мероприятиям, продолжим делать циклы. Будем делать открытые занятия, если вы, например, хотите научиться писать акварелью, то придете на них. Вы сможете подключиться с любого момента. Кстати, меня часто спрашивают, появится ли в Ростове второй «Циферблат». Скорее всего, не будет. Этот «Циферблат» самый большой в России, и еще один городу просто не нужен.

Александр Кулешов планирует обустроить еще несколько зданий

С чего началось?

Идея пришла из Лондона. Там, когда промышленные предприятия в центре городов стали не нужны, здания заводов начали использовать под мастерские. Ведь внизу есть большие помещения, в которых можно делать выставки, комнаты для работы, а на чердаке — жилье для художников, архитекторов, скульпторов. Отсюда и пошел стиль лофт.

Здание, которое мы решили обустроить, было построено в 1944 году. Его использовали как склад, посередине здания и сейчас есть рабочая кран-балка. Изначально мы тоже хотели сдавать помещения художникам и архитекторам. Но совмещать мастерские с офисами нельзя, потому что они будут друг другу мешать. Мы отказались от этого и сдаем комнаты творческим людям, в основном, молодым предпринимателям. За семь лет, которые мы работаем, все офисы уже сформированы. Сначала у нас было одно здание, и мы назывались Creative Space. Теперь у нас три здания во дворе, мы стали «Кластером С52». Одна из этих построек, кстати, еле дышала, в ней раньше жили цыгане. Мы ее привели в порядок. Теперь там барбершоп.

Что делаете?

Мы объединяем творческих людей, чтобы они могли работать вместе. На первом этаже находятся фуд-корт и магазины: игротека, индийские предметы, сувенирный. На втором и третьем этажах — офисы: школа английского языка, фотошкола, фотостудия, офис архитекторов, багетная мастерская и другие.

Мы проводим три-четыре мероприятия в неделю. В основном, лекции, благотворительные мероприятия, спектакли выпускников-постановщиков. Например, скоро будут соревнования по приготовлению кофе, их организовала наша кофейня.

Мне запомнились соревнования space jam, которые проходили 2-3 года назад. Молодые граффитисты собирались и рисовали на определенную тему. Сейчас мы такие мероприятия не проводим: это слишком шумно и, к сожалению, не наш формат.

В здании кластера раньше был склад

Зачем?

Мы зарабатываем деньги, работая в сфере, которая нам интересна.

Какие перспективы?

Хочется получить еще пару зданий, обустроить их. Опыт уже есть. Пока не известно, какие именно, была пара вариантов, но с ними возникли сложности: нет коммуникаций, а провести их очень сложно.

Сооснователь клуба «Линия» Даниил Алексеев-Бабушкин

Даниил Алексеев-Бабушкин сделал из завода клуб

С чего всё началось?

В 2016 году мы с супругой решили восстановить здание завода, директором которого многие годы был ее отец Владимир Бабушкин (1949-2014). Он оставил след в культурной жизни города.

Вместе с режиссером Владимиром Рузановым и продюсером Александр Кузаировым, мы решили создать культурно-производственный центр с прицелом на кинематографию.

Летом 2016 года к нам обратились молодые ростовские музыканты module one и soela. Они предложили сделать такой камерный рэйв, привезти умное техно из Германии. Мы согласились. Звук был мощным, а помещение настолько звукопрозрачным, что вечеринку было слышно в радиусе километра вокруг. Это была первая вечеринка на территории каретного двора и конюшен Парамонова, ну не считая «корпоративов» и прочих «трудовых попоек» с XIX века.

Затем впервые в Ростове у нас выступил Антоха МС, и прошла череда вечеринок funk'n'beats. А ровно год назад друзья из Казани и поселка Нижний Архыз открыли у нас клуб такого формата, потребность в котором уже давно назрела в нашем городе.

По счастливому совпадению наш адрес 16 линия 61 полностью удовлетворял союзу наших регионов, Казани (респ. Татарстан номерной знак 16) и Ростов (н/з 61). В Казани к тому времени уже два года успешно существовал бар «Соль», опыт создания которого лёг в основу создания нашего клуба «Линия».

Что делаете?

Наша команда привозит особо актуальных в культурной жизни столиц музыкантов.

В клуб привозят техно из столиц

Зачем?

Чтобы в городе было место с непринужденной атмосферой. Люди здесь могут отдохнуть после жаркого дня в компании молодых ростовских модников. Здесь нет пафоса, нет напыщенности, есть европейская обстановка без лишней помпезности.

Какие перспективы?

Сейчас клуб готовит крупные вечерние мероприятия на две тысячи человек. Обилие иностранцев в городе, в связи с чемпионатом, подливает масло в огонь любому ростовскому досуговому предприятию. И мы не исключение.