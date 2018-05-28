Встань и не жри: люди, кардинально сбросившие вес, до и после метаморфозы

Похудение — чрезвычайно изнурительное занятие. Кто худел, тот знает. Исключение из жизни жареных пирожков с картошкой и включение в нее выматывающих тренировок — это круто на месяц-другой, когда требуется восстановить форму к летнему сезону. А вот встать на беговую дорожку на год и больше, чтобы кардинально изменить объемы тела, способен далеко не каждый. Такие люди заслуживают отдельного поста, преисполненного уважения.

Источник: Bored Panda

7 лет настойчивости.

Анна с детства была полной, с детства сидела на диетах, но похудела только тогда, когда стала ходить в зал четыре раза в неделю.

От 101 килограмма до 65 менее чем за два года.

Когда-то Джейн весила около 270 килограммов.

За 13 месяцев похудела более чем вдвое и открыла жизнь заново.

После церемонии молодожены всерьез занялись фитнесом и на двоих похудели на 177 килограммов.

Уильям похудел на 104 килограмма, чтобы его допустили до службы в армии.

Минус 61 килограмм за два года.

О пользе утренних пробежек.

Узнаете актера Джону Хилла?

От Шрека до Моаны за два года.

Шел пятый год активного похудения.

Кристин сбросила 79 килограммов и придумала, что делать с растяжками.

Минус 55 кило благодаря кардиотренировкам.

Вдвоем упорные тренировки даются проще.