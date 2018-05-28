А вроде ровесницы: 9 доказательств, что наши звездные мамы выглядят моложе голливудских коллег

Мы не ошиблись. Перед вами действительно звездные мамы, у которых в документах значится один и тот же год рождения.

Каждая из участниц нашего рейтинга по-своему привлекательна, и каждая из них невероятно талантлива в своем деле (мы сейчас не только о материнстве).

Поэтому в день рождения Марии Мироновой (28 мая известной актрисе исполняется 45 лет) мы не будем убеждать вас, что одна знаменитая мама красивее другой своей одногодки: разговоры о красоте слишком объективны. Мы поговорим о том, как этим знаменитым женщинам удается сохранять свою молодость.

Instagram@samoylovaoxana; portal.picture-alliance.com Можно долго рассуждать о том, прибегали ли эти девушки к услугам пластических хирургов или нет (журналисты неустанно приписывают Оксане Самойловой и ринопластику, и изменение разреза глаз, а Блейк Лайвли не раз открыто заявляла, что многим недовольна в своей внешности), достоверной остается лишь информация об их возрасте.

Лайвли старше Самойловой ровно на 8 месяцев (голливудская актриса отметила свое 30-летие 27 августа 2017 года, а жена рэпера Джигана — 27 апреля 2018 года).

Но, согласитесь, их сложно назвать одногодками. По крайней мере, глядя на их тела, ни за что не подумаешь, что им обеим по 30 лет.

Фигуру многодетной мамы Оксаны Самойловой (ее младшей дочери Майе сейчас чуть больше годика) поклонницы считают чуть ли не самой совершенной в инстамире.

А вот Блейк Лайвли, которая стала мамой второй раз 30 сентября 2016 года, хоть и носит мини, но плоским животом похвастаться не может.

www.visualrian.ru; www.legion-media.ru Одинаковый рост (170 см), примерно одинаковый вес (у Вилковой ориентировочно 57 кг, у Найтли — 55 кг), примерно одинаковый тип фигуры, одна и та же цифра в графе «возраст» (33 года голливудской актрисе исполнилось 26 марта 2018 года, а вот 33 свечи на торте российская звезда задула в июле прошлого года), обе в обычной жизни предпочитают обходиться минимумом декоративной косметики. Но на этом, пожалуй, можно прекратить рассказ о сходстве этих красавиц.

Не нужно вооружаться лупой, чтобы понять, что у звезды «Пиратов Карибского моря» состояние кожи даже с большой натяжкой нельзя назвать хорошим.

В то время как кожа Вилковой (даже вне съемочной площадки и красных дорожек) буквально сияет здоровьем.

То ли это «терапия» в виде совместного досуга с двумя детьми, то ли у Екатерины есть еще более действенный способ выглядеть идеально.

portal.picture-allian ce.com; www.legion-media.ru Конечно, сейчас многие начнут упрекать нас не совсем в честном судействе. Да, Наталья Водянова — модель с мировым именем, и ей по статусу не положено махнуть на себя рукой. Но ведь и Кейт Миддлтон — не самая обыкновенная домохозяйка.

Итак, девушки примерно одного роста (Кейт — 175 см, Наталья — 176 см), судя по фото, обе могут похвастаться хрупким телосложением (и, разумеется, суперумением за считаные недели приходить в форму после родов), а их разница в возрасте составляет всего семь недель (Кейт старше).

Однако, если сравнить фотографии девушек (причем можно взять любой кадр — и торжественный и более повседневный), кажется, что мама пятерых детей Наталья Водянова выглядит как минимум на пять лет моложе своей многодетной одногодки.

В чем фокус, спросите вы. В данном случае визажисты посоветовали бы не обращать внимания на то, что Наталья светловолосая, а Кейт — шатенка.

Пожалуй, дело в макияже, а точнее в его количестве.

В то время как Водянова в большинстве случаев предпочитает нюдовый макиж, герцогиня Кембриджская уже которой год подряд остается верна своей симпатии макияжу с акцентом на глаза (Миддлтон довольно щедро подводит глаза карандашом).

www.visualrian.ru; portal.picture-alliance.com Если бы мы составляли этот рейтинг десять лет назад, то, пожалуй, не стали сравнивать бы этих девушек (и все это даже притом что и тогда девушки не были в одной весовой категории). Но сейчас, когда обеим звездным мамам исполнилось 39 лет (Нелли Фуртадо отметила день рождения 2 декабря 2017 года, а Елена Подкаминская — 10 апреля 2018 года), самое время это сделать.

Да, российская актриса значительно выше канадской певицы (рост Фуртадо — 158 см, Подкаминской — 170 см). Однако, даже если прибавить Нелли эти самые заветные 12 см, все равно Елена будет выглядеть значительно стройнее.

Но дело даже не в плоском животе или упругих бедрах. К сожалению, зачастую лишний вес прибавляет годы.

Надеемся, Нелли возьмет пример с Елены (а между прочим, в августе прошлого года Подкаминская стала мамой во второй раз), которая делает ставку на правильное питание, а не на тренажеры.

www.legion-media.ru Только не думайте, что эти девушки попали в наш рейтинг по ошибке. Да, и Инна Маликова, и Сара Мишель Геллар прекрасно выглядят — никто ни за что не догадается, что солистка группы «Новые Самоцветы» и голливудская актриса в этом году отпраздновали свой 41-й день рождения (у Инны праздник случился на 3,5 месяца раньше).

Мало того, звездные мамы даже в какой-то степени похожи. Судите сами: светлые волосы, одинаковый рост (163 см), хрупкое телосложение.

Но это как раз тот самый случай, когда говорят: «Лучше бы им не встретиться на каком-нибудь важном мероприятии».

Сара выглядит значительно моложе многих своих коллег по цеху, но только не моложе Инны.

Интересно, что и Маликова, и Геллар обожают спорт (Сара занимается тхэквондо, а Инна — бегом), обе тщательно следят за своим рационом. Но все же именно российскую певицу можно назвать младшей сестрой знаменитой актрисы.

www.visualrian.ru; portal.picture-alliance.com Татьяну Навку сложно сравнивать с какой-либо другой звездной мамой, ведь олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Титул лучшего спортсмена в мире — железная дисциплина по жизни (это касается режима дня, питания и физических нагрузок даже после окончания профессиональной карьеры).

Однако сейчас мы хотим поговорить о другом — о том, какие чудеса эта дисциплина может творить с внешностью женщины.

О прошлом Дрю Бэрримор известно всем. Голливудская звезда никогда не скрывала, через что ей пришлось пройти в детстве и юности — это и алкоголь, и курение травки, и более тяжелые наркотики. С детством и юностью Навки все ясно — это тренировки, тренировки и еще раз тренировки.

Результат, как говорится, налицо. И это все притом что в 2018 году и Татьяна, и Дрю отметили 43-летие.

Мария Миронова (45 лет) и Тори Спеллинг (45 лет)

www.visualrian.ru; www.legion-media.ru «Летидор» уже чувствует, как в него летят упреки из серии «Руки прочь от мамы пятерых детей Тори Спеллинг». Но мы все же осмелились включить многодетную маму в наш рейтинг. Тем более что с ней в паре — звездная мама-одногодка.

Если вбить имена этих девушек в поисковик, то можно увидеть такую картину: и в случае с Тори Спеллинг, и в случае с Марией Мироновой обязательно будет упоминаться слово «фигура».

Только вот с той разницей, что известная российская 45-летняя актриса «восхитила своим подтянутым прессом», а голливудская звезда «перестаралась с фотошопом, рекламируя средства для похудения».

На самом деле мама пятерых детей выглядит прекрасно. И, мы уверены, она обязательно придет в свою идеальную форму, как это делала раньше. Но опять же молодо она будет выглядеть не рядом с Марией Мироновой.

www.legion-media.ru; portal.picture-alliance.com Тандем этих одногодок интересен тем, что одна из этих прекрасных женщин ничего против пластической хирургии не имеет и пользуется услугами специалистов, а другая уверяет, что никогда ничего радикального со своей внешностью не делала.

Если вы до сих пор еще не догадались, какой точки зрения придерживается Валерия, а какой — Николь Кидман, мы дадим небольшую подсказку. Обратите внимание на лоб российской певицы и на зону вокруг глаз. И присмотритесь к голливудской красавице.

Удивительно, но это как раз тот самый случай, когда натуральная внешность (а Валерия отрицает нападки тех, кто уверяет, что артистка делала пластику) вызывает больше комплиментов, чем красивая женщина, которая пытается стать моложе с помощью скальпеля хирурга.

www.visualrian.ru; portal.picture-alliance.com Положа руку на сердце, Кортни Лав сейчас выглядит значительно хуже, чем раньше. И дело не в том, что годы бегут, как часы. И 10, и 15 лет назад рок-певица не выдержала бы никаких сравнений с 53-летней Ольгой Дроздовой. Все это из-за образа жизни. Только вот в случае с российской актрисой образ жизни молодит, а в случае с голливудской звездой — старит.

Не секрет, что вдова Курта Кобейна раньше была неравнодушна к алкоголю и наркотикам. Кроме того, Кортни не всегда могла владеть собой — отношения она любила выяснять на кулаках, а также несколько раз была близка к самоубийству.

Что касается Ольги Дроздовой, то звездная мама очень тщательно следит за своей внешностью и весом.

В своих интервью актриса не раз признавалась, что забыла о существовании бутербродов в принципе, не смешивает белки и углеводы. Кроме того, Ольга неравнодушна к спорту. Наверное, вы удивитесь, но кикбоксинг — ее страсть.

«Летидору» кажется, что Лав есть чему поучиться у Дроздовой.

Фото: www.legion-media.ru portal.picture-alliance.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!