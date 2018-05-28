В приморском зоопарке кошка выкормила детеныша рыси

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости . Кошка по кличке Моника в Приморье выкормила и воспитывает рысенка, за которым из-за проблем со здоровьем не может ухаживать мать — европейская рысь Ариша, сообщает зоопарк «Чудесный», находящийся в Уссурийске.

"В зоопарке «Чудесный» кошка по кличке Моника выкормила и активно воспитывает рысенка. Биологическая мать крошки — европейская рысь Ариша, перенесла тяжелые роды и не смогла по состоянию здоровья ухаживать за своим первенцем, поэтому взялась поставить малыша «на лапы» кошка, которая двумя днями ранее сама стала мамой двух котят", — говорится в сообщении.

Специалисты зоопарка 8 мая заметили, что рысь Ариша не может родить самостоятельно из-за узкого таза, поэтому решили сделать кесарево сечение. Операция завершилась успешно, родилась девочка. Арише шесть лет, и поскольку это были ее первые роды, она считается старородящей рысью.

"За два дня до родов Ариши у нас родила кошка Моника. Мы подложили кошке рысенка, и она сразу же приняла его как своего. Сейчас рысенку уже три недели. Ее здоровью ничего не угрожает. Она растет, хорошо набирает вес, хорошо кушает и играет со своими двумя братьями — котятами. Правда из-за того что рысенок больше и тяжелее своих братьев, Моника уже не в силах ее таскать как остальных котят, поэтому она бережно покусывает свою приемную дочь за ушко", — рассказала директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова

Руководство зоопарка уточняет, что, несмотря на улучшение здоровья мамы-рыси, они не хотят рисковать и отдавать ей малышку, поскольку неизвестно, как она отреагирует на детеныша. Имя для малышки-рыси еще не определили. Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшее имя.