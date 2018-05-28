Дом водочного короля: история старинного особняка Поклевских-Козелл и его владельцев

В детстве многие мечтали найти клад — у бабушки на даче, на чердаке у друга, да не важно где, важен был сам процесс. Некоторые не оставляют поиски и когда повзрослеют, азарт и тяга к приключениям — дело, не имеющее возрастных границ. Заведующая отделом по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея Татьяна Мосунова рассказала, как ищет клад в старинном особняке, не отвлекаясь от рабочего процесса.

За день я несколько раз прохожу через залы особняка Поклевских-Козелл. Если верить эзотерикам, заряжаюсь энергией денег. Запахом богатства когда-то был пропитан весь дом. Мраморные лестницы, причудливая лепнина на потолке, шелковые обои, паркет из ценных пород дерева, зеркала.

Даже сегодня, спустя сто лет с момента, как хозяева покинули дом, есть реальный шанс найти здесь клад. В доме Поклевских в Талице клады находили несколько раз, почему бы им не быть в Екатеринбурге?

Особняк, расположенный в самом центре города, на улице Малышева, 46, ведет себя как шпион. Он ничем особенным не выделяется. Сегодня здание занимают Музей им. Клера и Министерство культуры Свердловской области.

Владелец особняка

Дом построен в середине 1870-х годов, и его первым владельцем был поляк — миллионер Альфонс Поклевский-Козелл. Как и некоторые из его современных коллег, Альфонс Поклевский начинал карьеру рядовым чиновником в администрации губернатора Западной Сибири. Вовремя сумел разглядеть экономическую конъюнктуру: лавируя где только можно, стал одним из богатейших людей Сибири. Строил и покупал заводы, занимался торговлей, запускал пароходы, основывал первые банки. Основной доход давало винокуренное производство. Он даже получил прозвище водочный король.

Для своей семьи Поклевский построил дворец в провинциальной Талице, но интересы фирмы требовали представительств в ключевых городах Урала, в том числе Екатеринбурге.

Оценить размеры капитала Поклевского можно по описи его имущества — ему принадлежало более 50 домов на территории пяти губерний Российской империи, в том числе пятиэтажный особняк в центре Петербурга напротив Инженерного замка. Гипотеза о спрятанных сокровищах вполне реалистична.

Почему не небоскреб?

Почему дом капиталиста, обладающего значительным денежным ресурсом, почти не выделяется сегодня? Почему он не построил небоскреб или высотку? Ведь так столбили свой капитал и положение в Америке. Вопрос имеет очень прозаический ответ. Екатеринбург XIX века серьезно проигрывал по темпам роста городам Европы и Америки. До 1925 года в городе не было канализации и водопровода. Дальше третьего этажа даже самые состоятельные горожане строить и не пытались.

Девелоперы мерились не высотой домов, а их расположением. Предшественник Поклевского, Лев Расторгуев, отхватил Вознесенскую горку, партнер по бизнесу Николай Севастьянов занял место в самом центре — на берегу пруда. Альфонс Поклевский построил резиденцию стена в стену с местной администрацией — Городской думой и, не скупясь на земельный участок, занял целый квартал под особняк, контору, флигель и водочный завод.

Имя архитектора и первоначальные планы дома найти пока не удалось. Известно, что при Поклевских на нижнем этаже располагалась контора, второй этаж и мезонин занимали жилые помещения.

Под домом глубокие, вместительные подвалы. Когда-то там хранили пиво и вино. Хозяев принудили расстаться с особняком. Успели ли они спрятать часть имущества?

Владелец не жалел денег на оборудование своего дворца. В особняк Поклевских были проведены электричество и телефон (редкость в XIX веке). Роскошные интерьеры, хоть и не полностью, но устояли перед вмешательством многочисленных последующих хозяев.

В Екатеринбурге особняк Поклевских выполнял ту же функцию, что сегодня резиденция губернатора в Малом Истоке. Здесь принимали почетных гостей и представителей власти: губернаторов, министров и даже членов царской семьи. Сами хозяева жили в доме редко. Останавливались по дороге в Талицу или когда решали какие-то дела в Екатеринбурге. Дом во всем великолепии стоял в полной готовности принять гостя любого уровня.

Дом для большевистского правительства

Руку на особняк миллионеров наложил известный Яков Юровский , расстрелявший царскую семью. Дом Поклевских Юровский реквизировал в 1917 году. Для большевиков особняк Поклевских имел символическое значение — это был дом власти. Захватить его значило почти победить. В марте 1917 года в доме расположился Совет рабочих и солдатских депутатов. Через две недели после занятия особняка большевиками в Екатеринбург прибыл Яков Свердлов . Миссия Свердлова — поддержка местных большевиков и оживление революционных настроений — в Екатеринбурге вполне удалась. Бывшие хозяева особняка из Екатеринбурга переехали в Талицу. Они уже не смогли вернуть свою собственность.

Большевики с домом не церемонились. Современник писал: «Явившись в указанный час в столь знакомый мне дом Поклевского-Козелла, я не узнал тех чудных барских комнат, в которых так часто приходилось бывать в гостях у гостеприимных хозяев, — до такой степени всё было загажено».

В советское время не упоминалось о кладах, спрятанных в доме, но, возможно, их просто не нашли.

Хозяева и клады

В XX столетии особняк сменил несколько хозяев. В 1930-х годах здесь было отделение НКВД, во время войны работал завод, потом был музыкальный факультет Педагогического института. В 1986 году здание передали Краеведческому музею. Каждый новый хозяин стремился перестроить дом под себя, но ни у кого не поднялась рука разрушить парадную мраморную лестницу, украшенную чугунным литьем.

Сохранились два оригинальных литых камина, украшенных зеркалами. На лестнице и в парадном зале сохранилась лепнина. Часть лепнины мы успели увидеть во время ремонта пять лет назад, но денег на реставрацию не было и лепнину законсервировали и закрыли натяжным потолком.

Дважды мой азарт кладоискательства вознаграждался. Первый раз — в середине 2000-х. Тогда в мезонине меняли полы. Под половицами нашли… несколько газет «Уральский рабочий» 1926 года. Жаль, конечно, что не золото и бриллианты. А через год в подвале отыскали ржавый обрез. Находка обрадовала больше. Оружие передали в фонды музея. Но, как мне кажется, особняк еще тайн не исчерпал.

Потомки владельцев сокровищ

Потомков хозяев особняка я искала несколько лет. В результате обзавелась новыми друзьями в Польше, Великобритании, Дании, Испании, США, Канаде и Белоруссии, узнала десятки человеческих историй. Вместе с двумя историками написала книгу «Род Поклевских-Козелл». Установила памятную доску на особняк Поклевских в Екатеринбурге и помогла талицкой библиотеке получить имя Поклевских-Козелл. Наверное, это и были мои сокровища.

Последней владелицей особняка была Мария Михайловна Поклевская-Козелл. Ее история поначалу была похожа на сказку. Любимая дочь обеспеченных родителей, ни в чем не нуждалась, вышла по любви за наследника многомиллионного состояния Викентия Поклевского-Козелл. Один за другим родились дети — Мария, Альфонс и Станислав. Поселились супруги в Талице, в роскошном доме, в котором было 80 комнат. Жизнь здесь трудно было назвать затворнической: постоянно приезжали гости, деловые партнеры, родственники, устраивались охоты, вечеринки, концерты.

Летом Мария Поклевская отправлялась на начинавшее набирать популярность Лазурное Побережье. Останавливалась обычно в Ницце, иногда ехала поиграть в рулетку в казино Монте-Карло.

К тридцатипятилетию любимой супруги Викентий Поклевский решил построить для нее дворец. Местом избрали имение Красный Берег недалеко от Бобруйска. Денег не жалел. Пригласил модного архитектора Виктора Шрётера, знаменитого садовника Франтишека Шаниора. Дворец и парк превзошли все смелые ожидания. Сегодня это один из самых посещаемых туристических объектов Белоруссии.

Супруги собирались переехать в Красный Берег в старости, а пока чаще жили в Петербурге, где Викентий Альфонсович приобрел пятиэтажный особняк на Ново-Исаакиевской, 4, недалеко от Зимнего дворца.

В 1914 году началась Первая мировая война. Зять и сын, племянники оказались в армии. В Талице разместили военнопленных. Поляки Поклевские, которых все любили, вдруг сделались врагами, им стали открыто завидовать и ненавидеть. В 1919 году Викентию и Марии пришлось уезжать из Талицы почти тайком, поспешно. На следующее утро местные жители пошли грабить их дом. Вместе с Белой армией супруги, еще надеясь на скорую перемену событий, отступали к Дальнему Востоку. Через Японию переехали в Польшу. В России осталось все состояние, недвижимость, картины, драгоценный фарфор, серебряная посуда, мебель и пр.

За несколько лет после начала Первой мировой войны Мария Поклевская успела пережить несчастий больше, чем за всю жизнь. В 1929 году умер ее муж. В 1941-м в лагере НКВД погибли ее внук и племянник, других родственников казнили нацисты. В 1947-м была арестована ее уже немолодая дочь. Спустя два года Мария упокоилась рядом с мужем на кладбище Повонзки в Варшаве.

Из всего многомиллионного имущества удалось сохранить лишь некоторые документы, в том числе о праве собственности на дома и прочую недвижимость в России, и несколько безделушек. Возможно, Мария была последней, кто точно знал, был ли клад в их екатеринбургском особняке.

В семье Поклевских об Урале всегда вспоминали как об утраченном рае. Внук Марии Поклевской приезжал в Екатеринбург, но не для поиска сокровищ. Он хотел увидеть, что так вдохновляло его семью, собирался показать Урал своим сыновьям.

А я не оставляю надежду, что когда-то клад сам откроется.