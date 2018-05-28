В. Милонов призвал блогеров снять видеоролики о том, как безопасно делать селфи 

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил обратиться к популярным блогерам с просьбой снять обучающие видеоролики о том, как делать селфи без опасности для здоровья. По мнению парламентария, это позволит уменьшить число случаев травматизма подростков при попытке сделать такие фотографии. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я думаю, чтобы дети отреагировали, надо попросить популярных блогеров записать ролики с посылом: ребята, любите делать селфи — делая фото, смотрите назад, смотрите сбоку, поймите, что вы можете попасть в опасную ситуацию. Сделать такие увлекательные видеоуроки — я думаю, что это спасет много людей», — заявил В. Милонов.
По его словам, необходимо доходчиво и понятно объяснить детям и подросткам то, что они, делая селфи, могут попасть в опасность.
«Они выбирают лучшее место, в результате падают, обжигаются, тонут и так далее. Нужно объяснить детям те нюансы, которыми они не владеют. Тогда, может, будут меньше гибнуть», — подытожил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что в Краснодаре пятиклассница получила удар электрическим током при попытке сделать селфи на крыше железнодорожного вагона. Школьница получила ожоги 90% тела и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.