В. Милонов призвал блогеров снять видеоролики о том, как безопасно делать селфи

«Я думаю, чтобы дети отреагировали, надо попросить популярных блогеров записать ролики с посылом: ребята, любите делать селфи — делая фото, смотрите назад, смотрите сбоку, поймите, что вы можете попасть в опасную ситуацию. Сделать такие увлекательные видеоуроки — я думаю, что это спасет много людей», — заявил В. Милонов.

По его словам, необходимо доходчиво и понятно объяснить детям и подросткам то, что они, делая селфи, могут попасть в опасность.

«Они выбирают лучшее место, в результате падают, обжигаются, тонут и так далее. Нужно объяснить детям те нюансы, которыми они не владеют. Тогда, может, будут меньше гибнуть», — подытожил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что в Краснодаре пятиклассница получила удар электрическим током при попытке сделать селфи на крыше железнодорожного вагона. Школьница получила ожоги 90% тела и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.