Как Эллен Дедженерес напугала BTS?

Вряд ли кто-то будет отрицать, что интервью с BTS всегда оказываются очень запоминающимися: перед камерами парни держатся очень непринужденно и совсем не боятся рассказывать поклонникам о рандомных фактах из своей жизни. 25 мая снова пришли в гости к Эллен Дедженерес (Ellen Lee), и это интервью они, похоже, и сами запомнят надолго!

В начале интервью Эллен напомнила парням о самых ярких моментах их прошлой встречи. Например, когда рассказывали, что учат английский по сериалу ‘Друзья’. Или когда парни ошарашили поклонниц своим появлением у них за спиной.

Когда речь зашла о личной жизни музыкантов, парень (переодетый в девушку) из команды Эллен выскочил из коробки и напугал ничего не подозревающих ребят. Кажется, даже на концерте группы обычно бывает меньше криков и визгов!

Многие даже не на шутку перепугались за своих кумиров — трюк «мужчина из коробки» был действительно крайне неожиданным.

«Они правда очень сильно испугались», — такого рода посты заполнили.

Но все же удержаться от смеха было невозможно.

«Эллен так сильно испугала. Но, черт возьми, как же это смешно!» — писали поклонники группы.