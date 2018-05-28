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Как Эллен Дедженерес напугала BTS?
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Как Эллен Дедженерес напугала BTS? 

Popcake.tv 24 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Вряд ли кто-то будет отрицать, что интервью с BTS всегда оказываются очень запоминающимися: перед камерами парни держатся очень непринужденно и совсем не боятся рассказывать поклонникам о рандомных фактах из своей жизни. 25 мая снова пришли в гости к Эллен Дедженерес (Ellen Lee), и это интервью они, похоже, и сами запомнят надолго!
В начале интервью Эллен напомнила парням о самых ярких моментах их прошлой встречи. Например, когда рассказывали, что учат английский по сериалу ‘Друзья’. Или когда парни ошарашили поклонниц своим появлением у них за спиной.
Когда речь зашла о личной жизни музыкантов, парень (переодетый в девушку) из команды Эллен выскочил из коробки и напугал ничего не подозревающих ребят. Кажется, даже на концерте группы обычно бывает меньше криков и визгов!
Многие даже не на шутку перепугались за своих кумиров — трюк «мужчина из коробки» был действительно крайне неожиданным.
«Они правда очень сильно испугались», — такого рода посты заполнили.
Но все же удержаться от смеха было невозможно.
«Эллен так сильно испугала. Но, черт возьми, как же это смешно!» — писали поклонники группы.
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