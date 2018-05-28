17 простых человеческих изобретений за гранью гениальности 

Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно.
Источник: Buzzfeed
Этим лифтом можно управлять ногами, если руки заняты.
В образовательных целях на стекле изображена схема исторического памятника до того, как он разрушился.
Бариста решил использовать изъян как плюс, создав репродукцию картины Сальвадора Дали прямо в чашке.
Справа — корзинки для тех посетителей универмага, которым нужна помощь продавца, а слева — для тех, кто хочет делать покупки самостоятельно.
И ложка, и вилка, и зубочистка в одном предмете.
Оригинальный дверной звонок.
Магазин гитар.
Многофункциональная скамейка, которую можно подстроить под свои нужды в любой момент.
Знак «Если вы дотронетесь до этого знака, вы ударитесь об этот мост».
Дверь в виде книжного шкафа в клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера — чтобы они случайно не вышли.
Скамейка для пикника, где найдется место и для взрослых, и для маленьких.
Когда протектор стирается, на шине проявляется надпись: «Замените шину».
Палочки, которые одновременно являются и вилкой.
Лапша быстрого приготовления со встроенным дуршлагом.
Церковь с солнечными батареями.
Наклейка на манго указывает, когда фрукт до конца созрел.
Парковка для велосипедов, оборудованная насосом.