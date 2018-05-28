35 цитат из школьных сочинений, от которых и смешно, и грустно

Эти отрывки из ученических творений поднимут вам настроение на весь день.

Каждый помнит, с каким трудом ему давались сочинения в школе. Мы читали хрестоматии, учебники, бороздили интернет, но, оказавшись перед пустым тетрадным листом, едва ли могли выдавить из себя два предложения. А когда вдохновение снисходило на нас за 15 минут до конца урока, мы так торопились сдать текст до звонка, что допускали в нем досадные ошибки. Некоторые из них были настолько смешными, что учителя потом зачитывали их при всем классе и цитировали на родительских собраниях.

shutterstock.com Сегодня, когда по всей стране началась пора выпускных экзаменов, мы публикуем небольшую подборку казусов из школьных сочинений, от которых и смешно, и грустно одновременно. Некоторые из них звучат как бессмыслица. Но есть и такие, в которые вместе со стилистическими ошибками дети вдохнули совсем другой смысл.

1) Пугачев помогал Гриневу не только в работе, но и в любви к Маше. 2) Чичиков покупал и продавал мертвых людей. Не всем пришло бы в голову заниматься такими вещами, но он был мастер своего дела. 3) Чичиков отличается приятной внешностью, но неприятной внутренностью. 4) У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 5) Когда французы вошли в Москву, она их встретила голая и опустошённая. 6) Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли воды. 7) Герасим налил Муме щей. 8) Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в него мордочкой. 9) Чацкий был самодостаточен. Об том говорит, хотя бы, отсутствие у него детей.

10. Екатерина, не выдержав самодурства Кабанихи, решила утопиться, чтобы всю жизнь быть свободной и независимой

11) Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. 12) Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. 13) Отец Чацкого умер в детстве. 14) Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. 15) Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. 16) Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал. 17) Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись и раздался выстрел. 18) Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу женился. 19) У Чичикова много положительных черт: он всегда выбрит и пахнет.

shutterstock.com 20) Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. 21) Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. 22) У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. 23) Так как Печорин — человек лишний, то и писать о нем — лишняя трата времени. 24) Князю Олегу предсказали, что он умрет от змеи, которая вылезет из его черепа. 25) Как и многие помещики, Онегин родился не в роддоме, а «на брегах Невы». 26) Фамусов осуждает свою дочь за то, что Софья с самого утра и уже с мужчиной. 27) Чацкий и Софья росли вместе, но выросли в разные стороны.

28. Чацкий с большим остервенением набрасывается на фамусовское общество.

29) Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» 30) Швабрин ранил Гринева, как настоящий подлец, в бок и слева. 31) В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь описывает ведьм, леших и прочих безобразных личностей того времени. 32) В отсутствие Онегина Татьяна часто ходила в его кабинет, где постепенно из девушки превращалась в женщину. 33) Наташа хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. 34) Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. 35) Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.

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