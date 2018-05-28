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Кошка выкормила рысенка в зоопарке Приморья
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Кошка выкормила рысенка в зоопарке Приморья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Кошка Моника выкормила котенка рыси в зоопарке Приморья. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение зоопарка «Чудесный» в Уссурийске.
Кошка по кличке Моника вскормила девочку рысенка и активно занимается ее воспитанием в зоопарке «Чудесный». Ее родная мама, шестилетняя рысь Ариша, тяжело перенесла свои первые роды. Врачи делали ей кесарево сечение.
После этого воспитание животного легло на плечи Моники, которая сама недавно родила двух котят. Они всего на два дня младше рысенка. Сотрудники зоопарка сразу подложили девочку Монике, и она приняла ее как родную.
Сейчас трехнедельный котенок хорошо питается, набирает вес и играет с братьями. Приемная мама уже не может носить ее как остальных котят, поскольку девочка крупнее и тяжелее них.
Среднеазиатская овчарка взяла под опеку котенка леопарда во Владивостоке. Собака, несмотря на разницу в габаритах, заботливо выгуливает котенка Милашу. Выкормила маленького леопарда тоже собака — золотистый ретривер Тэсси.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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