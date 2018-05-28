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Во Франции чествуют малийца, который влез по балконам на пятый этаж, чтобы спасти ребенка (ВИДЕО)
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Во Франции чествуют малийца, который влез по балконам на пятый этаж, чтобы спасти ребенка (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на  Facebook
вечером 26 мая.
На видео видно, что четырехлетний мальчик висит снаружи и к нему тянется мужчина, которому мешает перехватить ребенка перегородка между соседними балконами. Внизу, на улице, собралась толпа зевак, кое-кто забрался на забор под балконами. Но только Мамуду Гассама решился лезть выше, быстро взобрался по фасаду на пятый этаж, после чего схватил мальчика.
"Я сделал это, потому что это ребенок. Я залез… Слава богу, я его спас", — рассказал Гассама газете
Le Parisien
Видео спасение стало быстро набирать популярность, а молодого эмигранта стали называть героем и человеком-пауком. На поступок малийца обратили внимание и власти.
Президент Франции Эмманюэль Макрон захотел познакомиться с 22-летним Мамуду Гассамой и пригласил его в Елисейский дворец, сообщает Reuters.
А мэр Парижа Анн Идальго пообещала поддержать «человека-паука» в его намерении устроиться во Франции — малиец рассказал, что он приехал всего несколько месяцев назад. Градоначальница также сообщила в  Twitter, что созвонилась с малийцем и поблагодарила его за спасение ребенка.
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