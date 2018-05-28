Эмилия Кларк все делает лучше. Даже стоковые фото!

«Я снимаюсь в „Игре престолов“ и крупных блокбастерах, но, пожалуй, войти в историю я смогу именно благодаря стоковым фото», — с этих слов Эмилия Кларк начинает свою стебную фотосессию для Vanity Fair. На полном серьезе Эмилия рассказывает о том, как важно быть моделью для стоковых фото: держать зрительный контакт, быть одновременно жесткой и женственной, любить графики и прочее.

Vanity Fair

Vanity Fair

Vanity Fair

Vanity Fair

Vanity Fair

Vanity Fair

Vanity Fair

А вот и весь ролик от Vanity Fair и Кларк со всеми хитростями офисных стоковых фотографий. Берите на заметку!