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Эмилия Кларк все делает лучше. Даже стоковые фото!
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Эмилия Кларк все делает лучше. Даже стоковые фото! 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
«Я снимаюсь в „Игре престолов“ и крупных блокбастерах, но, пожалуй, войти в историю я смогу именно благодаря стоковым фото», — с этих слов Эмилия Кларк начинает свою стебную фотосессию для Vanity Fair. На полном серьезе Эмилия рассказывает о том, как важно быть моделью для стоковых фото: держать зрительный контакт, быть одновременно жесткой и женственной, любить графики и прочее.
Vanity Fair
Vanity Fair
Vanity Fair
Vanity Fair
Vanity Fair
Vanity Fair
Vanity Fair
А вот и весь ролик от Vanity Fair и Кларк со всеми хитростями офисных стоковых фотографий. Берите на заметку!
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