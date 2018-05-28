«Не хватает внимания мужчин?»: дочь Любови Успенской снялась обнаженной

Взрослая дочь известной певицы Любови Успенской унаследовала не только талант матери, но и ее внешность. Правда, в отличие от родительницы, Татьяна вовсе не намерена выходить на сцену, предпочитая иные виды искусства. В том числе и фотографии в стиле ню.

Единственная дочь звезды шансона Любови Успенской 28-летняя Татьяна Плаксина, в отличие от своей матери, не планирует посвящать жизнь сцене и зрителям, но охотно путешествует по миру и ведет яркий микроблог на просторах Инстаграма. Наследница артистки родилась в Соединенных Штатах, но также успела пожить во Франции, Индии и Таиланде.

Судя по всему, Татьяна всерьез увлечена восточными культурами и живописью. Но новые снимки в микроблоге девушки натолкнули интернет-пользователей также на мысли о иных пристрастиях звездной наследницы. Фотографии в стиле ню. Недавно в Инстаграм-аккаунте дочери Успенской появились весьма провокационные снимки, на одном из которых девушка позирует полностью обнаженной. Данный эпизод, конечно, не мог не привлечь внимание поклонников ее знаменитой мамы, посчитавших подобное поведение весьма опрометчивым.

«Ничего красивого нет. Зачем такое выкладывать?» «Действительно, ничего красивого нет! Добавить нечего!» «Успенская простая и обыкновенная, но голос и песни супер. А что дочь? Грудью светит и живет за мамин счет» «А вроде взрослая уже, чтоб такие снимки публиковать. Не хватает внимания мужчин?» Напомним, что 64-летняя Любовь Успенская сквозь пальцы смотрит на любые поступки своей наследницы, ведь девушка появилась на свет, когда всякая надежда на зачатие почти оставила певицу. Знаменитая исполнительница никак не стала комментировать снимок Татьяны, ведь она и сама часто бывает не прочь похвастаться стройной фигурой.