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Черное озеро в Москве украсят архипелагом искусственных островов
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Черное озеро в Москве украсят архипелагом искусственных островов 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
Семь уникальных зон сформируют в ландшафтном парке на озере Черное в Некрасовке, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. В новом общественном пространстве появятся песчаные пляжи, холмы, фонтаны и понтонный бассейн. Работы планируют завершить к 2020 году.
"По сути, единая ландшафтная зона объединит семь разных парков: городской, спортивный, прибрежный с пляжем, пейзажный, рыболовный и так далее. Среди всех парков основной достопримечательностью станет «архипелаг» — цепочка понтонных островов, каждому из которых будет отведена определенная функция: остров-пляж, остров растений, остров для проведения мероприятий и тихих посиделок с друзьями", — рассказал Кузнецов.
Проект искусственных островов разработала команда Arteza. Будет создано шесть участков суши, тянущиеся от центральной аллеи в западной части всего парка до южной. Они соединят все остальные зоны. На берегу организуют прокат лодок и катамаранов.
В парке также создадут множество игровых площадок для детей, площадки для выгула собак. Вдоль берега установят крытые павильоны и беседки, окруженные тропинками. Вокруг озера проложат маршрут для велосипедистов длиной в пять километров.
К уже растущим у озера растениям добавятся более двух тысяч деревьев, десятки тысяч кустарников и многолетних растений. Общая площадь парка составит около 29 гектаров.
"Как ​ранее ​отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, только на 2018 год запланировано благоустройство около 80 парковых зон", — отметил Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что в июле завершатся работы по благоустройству парка «Южное Бутово». Его территория составит около 140 гектаров, 20 из которых — водная гладь. Там создадут площадки для спорта, пикников и рыбной ловли. В местные пруды запустят 20 тонн малька.
Кроме того, в ближайшее время сдадут парк крупный парк вдоль берега Москвы-реки в районе Братеево. На его территории продолжатся только локальные работы по просьбам москвичей.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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