Для черных лебедей на казанском «Черном озере» построят дом

В казанском парке Черное озеро поселят черных лебедей, сообщила в ходе делового понедельника, 28 мая глава Дирекции парков и скверов Алсу Саетова. Лебеди — подарок от компании «Камастройинвест», добавила спикер. Птицам уже дали имена — это Одиллия и Зигфрид, как главные персонажи балета «Лебединое озеро». Жить лебеди будут в особом домике, который построят в ближайшее время. Объект уже прошел архитектурную экспертизу. В Горкинско-ометьевском лесу, по словам Саетовой, тоже появится новинка — это общественный огород, первый в Казани. Посадки здесь, наверняка, будут интересны детям — малышам предложат высадить овощи и зелень, а затем наблюдать за их ростом.