Экспертный совет: безопасно ли сразу после родов возвращаться к работе? 

Если в случае с Дианой Вишневой темой для хвалебных комментариев пользователей Инстаграма стала стройная фигура балерины, ничуть не изменившаяся после родов, то первая после родов фотосесия Кейт Миддлтон вызвала в Сети диссонанс. Увидев, что Кейт вышла к прессе уже через несколько часов после родов и позировала при параде и со счастливой улыбкой на лице, женщины по всему миру ей просто не поверили и запустили флешмоб «Ожидание VS реальность», где выкладывали свои фотографии сразу после родов.
Кто-то вдохновляется тем, как легко звезды переносят роды, кто-то осуждает их за то, что они транслируют неправдоподобный образ, и у людей складывается впечатление, что роды — это легко, просто и приятно. Кто-то сочувствует им, понимая, что у публичных личностей нет выбора. Сколько же на самом деле нужно времени организму, чтобы полностью восстановиться после родов? Валерия, шеф-редактор сайта teleprogramma.pro Я знаю невероятных женщин, которые рожали за три-четыре часа. Наверно, такие могли бы и марафон бежать уже на следующий день. Увы, я не из их числа. От схваток до появления сына на свет прошло пятнадцать часов и за все это время я не сомкнула глаз даже под анестезией. Из-за сильного головокружения в первый день после родов я не могла далеко отойти от кровати, но к вечеру уже почувствовала себя лучше и встречала гостей в палате. Думаю, что постоять полчаса у входа в роддом и натужно поулыбаться на камеру я бы смогла. Но удовольствия бы от этого не получила совершенно точно. Так что, думаю, со стороны Кейт это был смелый шаг! Галина Ржаксенская, участница проекта «Холостяк», реалити-шоу «Беременные» на телеканале «Dомашний» Если это не первые и не вторые роды, а скажем, пятые, то, наверное, они переносятся легче. Но я не представляю себе, как сразу после первых родов можно встать и побежать по своим делам. Конечно, всё индивидуально. Кто-то легче переносит роды, у кого-то вообще в первые дни все болит и идет кровотечение. Но по своему опыту и рассказам знакомых мам могу сказать, что организму все же необходим достаточно длительный период восстановления. Михаил Гаврилов, врач акушер-гинеколог «Клинической больницы МЕДСИ на Пятницком шоссе», кандидат медицинских наук, заведующий отделением. Поздний послеродовый период составляет в среднем 6 недель. В это время происходит обратное развитие всех органов и систем, которые подверглись изменениям в связи с беременностью и родами, а функция молочных желез, наоборот, достигает пика в связи с лактацией. В течение этого времени рекомендовано воздержаться от трудовой деятельности, необходимо соблюдать охранительный режим, физический и половой покой, избегать открытых водоемах, посещения бассейна, сауны, бани и других мест общего пользования. В этот период происходит сокращение матки и заживление мелких ссадин и разрывов, поэтому возможны дискомфортные ощущения — это в пределах нормы. Если в этот период у вас поднялась температура, появились сильные боли внизу живота, обильные выделения или же болит область послеоперационного шва от кесарева сечения, то немедленно обратитесь к врачу акушеру-гинекологу. Традиционно считается, что полное восстановление организма и планирование следующей беременности возможно через 1 год, если вы рожали естественным путем, и через 2 года, если прибегали к кесареву сечению. Что касается начала трудовой деятельности, по действующему закону женщине выдаётся отпуск по беременности и родам сроком 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после), в случае родов с осложнениями — 156 дней (70 дней до родов и 86 дней после), а в случае многоплодной беременности — 194 дня (84 дня до родов и 110 дней после). В дальнейшем, если послеродовый период протекал благополучно и без особенностей, медицинских противопоказаний к началу трудовой деятельности нет. Вердикт экспертного совета Решение принято единогласно — не важно, первые у вас роды, вторые или третьи, хорошо вы себя чувствуйте или не очень — лучше дать организму отдохнуть, восстановиться, набраться сил и не рисковать своим здоровьем, пытаясь ровняться на глянцевые фотографии звёзд. Ведь никто не знает, что на самом деле остаётся в таких случаях за кадром.