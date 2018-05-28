Экс-супруг Памелы Андерсон Томми Ли женился на звезде Инстаграма 

Бывший муж модели Памелы Андерсон, 55-летний барабанщик Томми Ли устроил свою личную жизнь. Музыкант женился на 31-летней звезде социальных сетей Бриттани Фурлан. Девушка стала известной в Инстаграм благодаря смешным видеороликам, которые она снимает. На аккаунт роскошной брюнетки подписано более двух миллионов человек. Собственно, она и рассекретила новость о свадьбе, опубликовав фото со своим избранником.
Томми Ли и Бриттани Фурлан
В кадре Томми и Бриттани запечатлены в домашних халатах и тапочках на фоне белоснежной арки. Кадр был сделан в отеле «Беверли-Хиллз».
Напомним, что о романе барабанщика и Инстаграм-дивы заговорили два года назад, когда парочку запечатлели в Калифорнии. Для Бриттани этот брак первый, а вот Томми уже был трижды женат.
Never thought I’d end up being that annoying lovey dovey couple that no one wants to hang out with? #TrampAndTramp
A post shared by brittanyfurlan (@brittanyfurlan) on May 10, 2018 at 12:09pm PDT