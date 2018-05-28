Пешие прогулки, или Сколько нужно для счастья…

А что же делает меня счастливой? Не в глобальном смысле… а здесь и сейчас? Ведь понятие счастья — оно эфемерно, на мой взгляд. И складывается из маленьких фрагментов в обычной повседневной жизни.

Я не склонна к депрессиям, но иногда, как и у любого человека, накатывает усталость, грусть… Чтобы обрести душевный покой и внутреннюю гармонию заставляю себя просто выйти из дома и пройтись.

И вот, выхожу я из подъезда. И окунаюсь в прохладную тень. У нашего дома растут пять лип. Знакома я с ними уже 10 лет. Огромная красавица каждое утро заглядывает ко мне в окно поздороваться. Удивительно, раньше я не задумывалась какие бывают липы. Ну липа и липа, чего особенного. Ан, нет! Одна — стройная красавица, другая — разбитная деваха, третья распускает свои листочки самая первая.

Иду дальше. Просто иду, неторопливо оглядываюсь по сторонам. Постепенно смолкает городской шум, а мысли уносятся в даль.

Одуванчики. Постоянные спутники моих прогулок. Встретить их можно и на ухоженной клумбе, и на обочине тротуара. Удивительная сила жизни!

Цветущие каштаны неразрывно связаны со студенческими годами, когда самой большой «печалью» была приближающаяся сессия. Я была прилежной студенткой:)

Разве можно идти по этой аллее и не улыбаться? Не быть в этот момент абсолютно счастливой?

Я благодарна коммунальщикам за их нерадивость. Не скошена изумрудная трава.

Сквозь веточки рапса проглядывают облака.

Алые маки качают своими головками в такт ласковому ветру.

мак Если постараться, можно успеть запечатлеть момент, когда шелковые лепестки раскроются и покажут, что было скрыто внутри.

Нежный тонкий аромат чубушника сопровождает меня всё время моей прогулки.

Однако, пора возвращаться домой. Дела, заботы… После прогулки смотрю на них совсем по-другому. Счастье — это мгновение, здесь и сейчас…